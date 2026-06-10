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藍北北桃市長頻被黑 打選戰候選人揪心

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

抹黑隨著選舉而至，國民黨北北桃候選人與市長很困擾！參選新北的李四川被追打家族與購屋爭議，台北市長蔣萬安被塑造成「蔣稿機」，甚至兒子拿市長獎都被波及；桃園市長張善政過去多次解釋過的住所問題（新店市長）又再次被提起，讓他們都感到頗為無奈，擔心選民與家人受影響。

2026九合一選舉

家人與鄰居遭騷擾

距離選戰還有5個月，但選舉的攻防卻已經加溫。國民黨新北市長參選人李四川，除了胞弟李賜福被爆料牽涉「環保流氓」外，還被爆出購入板橋豪宅「三暉謙匯」有不明款項爭議，雖然李四川對外表示是「預售屋分期付款」，但該建案卻是「竣工後才出售」，引發外界質疑。

此外，民進黨基隆市議員張之豪還在臉書質疑國民黨參選人李四川「三重」台語發音念錯，讓李四川競辦不滿表示，「連發音都可以攻擊」，蘇巧慧是多怕李四川？另外，蘇陣營多次以假訊息抹黑李四川，甚至還有側翼指控李是黑道，並用人肉搜索、公布住家地址，對李的家人與鄰居騷擾與施壓，李四川無奈的說，盼蘇巧慧回頭是岸，放下負面選舉手段。

連兒子都要抹黑

台北市長蔣萬安也面臨類似狀況，許多側翼期望把蔣萬安塑造成「蔣稿機」，還有炒作鼠患、無限城論壇等議題，想重現過去抹黑前高雄市長韓國瑜的招數，但卻意外反噬到綠營身上，包括前總統蔡英文、總統賴清德進行重要演說時都是看稿。

連蔣萬安大兒子蔣得立拿到市長獎也被出征，質疑「為何蔣萬安的兒子能得獎？」但有知情者在脆上有人列出他常請假童軍大露營跟考高級童軍，水運會、田徑、籃球、排球，個人的、團體的獎項也拿不少，書也念得很好，盼酸民別再亂黑。

新店住所早解釋過

力拚連任的桃園市長張善政，則因為在武陵高中的畢典被高中生喊「新店市長」，已沉寂多時的「住所問題」再度被炒熱，但過去張善政已經多次澄清過，以前本來就長期住新店，擔任市長後，若有北部的應酬、隔天要開行政院會等需求，就會在台北過夜，但許多網軍側翼仍不斷追打。

無獨有偶，蘇巧慧近來也開始嘗到口水戰的苦果。她遭民眾黨指控涉嫌圖利胞妹蘇巧純，包括蘇巧純擔任「曠世智能」營運長期間，獲得國發基金投資2千萬，還有任「威如科技」旗下子公司akaSwap的執行長時，獲得文化部與經濟部約6百萬元補助，蘇巧慧競辦也批評民眾黨的記者會是「烏龍指控」。

抹黑傷人損己選民煩

坦白說，與其不斷的抹黑、指控，何不互相比拚政策？其實選民在意的是市長候選人能否帶給他們更好的生活品質、更完善的社會福利。抹黑戰術對各方來說都是「傷敵一千」，傷己更多的「七傷拳」，只讓選民更厭煩而已。

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