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沈伯洋自認還沒當選就有政績 酸北市府「目標訂得太低」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）上午出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）上午出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會，引用米開朗基羅「人最怕目標訂得太低」一席話，直呼這就是北市府，市府現在的樣貌是連聆聽市民的需求都做不到，也深刻感受到自己還沒當選就一直有政績。

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沈伯洋致詞提到，過往幾個月不斷地提出市民意見，希望能讓北市變得更好。一開始，他覺得滿順利，的確大家都在討論市政，最早是老鼠問題，北士科變電所藉由他的發聲突然可蓋了，「這個政績不斷地往上加，還沒有當選就一直有政績，感受特別地深刻」，他認為是很好的選戰，他不斷反映民意，即使牛步，但城市在往前進。

沈伯洋直言，這一周一切都改變，並提及米開朗基羅講過一句話很適合現在的北市府，人不怕目標訂得太高沒達到，人最怕目標訂得太低，以為自己都完成，他認為「這就是台北市政府」。

他點出幾個市政議題，台北登山步道哪些交通斷點要銜接、路網怎麼改，大龍市場攤商反映問題、教師負擔重能否有第三方機制、公務員加班問題等，市府回應讓他感到目標太低，都認為自己完成了，北市府現在是完美，沈認為這絕對不是市民的感受。

沈伯洋表示，想要讓一個城市變得更好，不外乎「真、善、美」，且是有順序，先有真，再有善，才有美。真是真實反映民眾的需求，善是要人權的保障，才能夠討論這個城市的美，因為大家已經有餘裕，生活已經有時間、空間，人文關懷、歷史精神、產業發展等綜合起來，才會變成城市的美。

沈伯洋直言，目標訂得太低的人，絕對不可能會有美好的願景。最可怕的是，連聆聽市民的需求、第一步「真」都做不到，要怎麼講到「善」、「美」？這就是現在市政府給我們的樣貌。並強調，他才是真的可以聆聽大家的需求，更知道如何區域均衡地發展、跟國際連結，這是他的能力。

民進黨台北市長參選人（中）上午出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人（中）上午出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會。記者曾學仁／攝影

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