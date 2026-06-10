聽新聞
0:00 / 0:00
影／北市府接連反擊 沈伯洋：市府回答永遠如此高傲
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會。針對台北市府接連反擊，沈伯洋也批市府回答永遠都是如此高傲或做個人的政治攻擊。
2026九合一選舉
沈伯洋表示不管他反映攤商、山友們、第一線教師、基層公務員的聲音時，市府回答永遠都是如此高傲或做個人的政治攻擊，這樣的話，不管是在議會殿堂或在直播，這些內容都沒有完全回應到台北市民的需求，城市是沒有辦法進步。成立大會上現場高呼「台灣加油、台北更好、沈伯洋加油、讓台北重新出發」，台派聯盟表達台北需要改變，不只是換一個人執政，而是讓城市治理重新回到市民生活、民主價值與台灣主體的核心，台北需要一位能理解時代風險、面對威權挑戰、提出具體政策、連結青年世代、推動城市進步的市長候選人，指沈伯洋的參選不只是個人的承擔，更是台北重新啟航的關鍵選擇，呼籲所有關心台北未來、支持民主台灣，期待城市進步的市民朋友，讓台北成為民主韌性的首都，讓台北成為科技治理的首都。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。