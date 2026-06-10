江怡臻棄連任加入李四川團隊 蘇巧慧：尊重節奏、從未攻擊對方

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午至三重先嗇宮，出席新北市中藥商業同業公會80週年慶暨「2026神農本草文化節」。針對三重台語發音爭議，李四川呼籲不要打負面選戰。蘇巧慧澄清自己和團隊從來沒有攻擊對方，也沒有授意任何人去做攻擊。

國民黨新北市長參選人李四川日前因三重的台語唸法引發熱議，李四川表示不管是講三重或是三重埔都是可以的，民進黨的人這麼說就可以，自己說就不行，不能因為選舉就這樣抹黑。蘇巧慧被問及時表示，自己和團隊從來沒有攻擊對方，也沒有授意任何人去做攻擊，一直朝著正面願景的態度在努力，會持續保持這樣正面、希望的態度繼續一起努力，往更好的新北市前進。

關於國民黨新北市議員江怡臻昨天宣布不參選連任，蘇巧慧表示尊重每個人、每個陣營的節奏，自己就是把握每一天，今天已是倒數第 171 天了，我們會更努力走遍29區各個角落，告訴鄉親蘇巧慧還有新北隊都準備好了。希望未來的新北市是能夠有城市品牌、城市行銷，在地人認同、外地人喜歡，這樣美好的新北市。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，今天出席新北市中藥商業同業公會80周年慶，與在場中藥商握手致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧表示從未攻擊對手，也沒有授意任何人去做攻擊。記者黃子騰／攝影