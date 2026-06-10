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民進黨從議員到立委集體猛攻「殷瑋答」 吳思瑤：蔣萬安像路人甲

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」今成立大會，沈伯洋、沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤、民進黨北市黨部主委吳沛憶等人到場。記者林佳彣／攝影
台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」今成立大會，沈伯洋、沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤、民進黨北市黨部主委吳沛憶等人到場。記者林佳彣／攝影

台北市長選戰熱絡開打，尤其研考會主委殷瑋近來頻拍影片、議會回應議員質疑，引發熱議。民進黨立委、沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤今酸，市長蔣萬安之前靠小抄回答，現在是曬一旁，就像路人甲，讓殷瑋每天在做這些比市長還像市長的攻擊式發言。

2026九合一選舉

台派聯盟今舉辦「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會，吳思瑤、民進黨北市黨部主委吳沛憶及多位北市議員、多位議員參選人都到場。

吳思瑤表示，沈伯洋參選台北市長，一切以市民為主體、以市政政策為核心，他一次次認真地提出政策論述，希望能夠在政策產出跟蔣萬安一起好好對話。

她話鋒一轉，直呼非常遺憾，現在正是議會總質詢期間，現在的市長到底姓蔣？還是姓殷？之前要靠殷瑋寫小抄、寫筆記，讓蔣萬安看著打pass來回答。昨天在議會讓大家印象深刻，現在完全是市長曬一旁，蔣萬安像是路人甲，讓他的官員、研考會主委殷瑋每天在搶鏡頭，每天在做這些比市長還像市長且攻擊式的發言。

吳思瑤說，沈伯洋持續提政策，他參選之後，也已經成為蔣萬安的市政加速器，包含北士科變電所、近期議會攻防的遮陽傘等，因為碰到強敵、遇見挑戰，馬上才要加緊，「這也是沈伯洋的政績，還沒當選就有政績。」選舉還有170多天，沈5月13日被提名，還沒滿月，這場選舉已經無比精彩，因為蔣萬安拉警報了，碰到最強勁的沈伯洋。

吳沛憶致詞提到，沈伯洋這段時間對市政提出非常多很好的建言，大家逐漸地發現，過去大家說蔣市長是「蔣不聽」，到現在已經「蔣不出話」，怎麼會在市議會備詢時，都沒有辦法面對議員的提問、檢驗？

她強調，這場選戰在沈伯洋競辦帶領之下，跟北市黨部、北市議會民進黨團，我們是「三位一體」最團結的台北隊，已經整隊好在出發了。

台派聯盟今舉辦「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會，沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤、民進黨北市黨部主委吳沛憶及多位北市議員、多位議員參選人都到場。記者林佳彣／攝影
台派聯盟今舉辦「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會，沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤、民進黨北市黨部主委吳沛憶及多位北市議員、多位議員參選人都到場。記者林佳彣／攝影

吳思瑤 殷瑋 蔣萬安 2026九合一選舉

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