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民進黨沒提名 邱世文今60歲生日宣布退黨參選雲林一選區議員

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨籍前雲林縣議員邱世文（左二）未獲黨徵召、提名，他今60歲生日，妻子送上蛋糕（右二）祝福，邱世文除舉辦捐血活動，同時自行宣布退黨投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影
民進黨籍前雲林縣議員邱世文（左二）未獲黨徵召、提名，他今60歲生日，妻子送上蛋糕（右二）祝福，邱世文除舉辦捐血活動，同時自行宣布退黨投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影

2026九合一選舉11月28日投票，民進黨籍前雲林縣議員邱世文未獲黨徵召、提名，他今60歲生日，自行宣布退黨投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。雲林縣第一選區議員共有10席，有7人將角逐連任，表態挑戰者已有11人，是雲林縣激戰選區。

2026九合一選舉

邱世文今與雲林縣中藥商業同業公會，雲林縣國立空中大學校友會、大仁哥烤雞等多個在地單位合作，在雲林斗六「璞樸莊園」舉辦捐血公益活動，他除完成人生第100次的捐血，同時宣布退黨參選雲林縣第一選區議員，議長黃凱也到場響應公益活動，黃凱表示，服務不分藍綠，希望大家抱持初心服務鄉親，大家選對的人，今公益活動更是不分藍綠。

邱世文表示，退黨是很心痛、難過的決定，他曾以無黨當選兩屆林內鄉長、一屆縣議員，服務經驗豐富，他很愛台灣這塊土地，2019年在民進黨最低迷時，他號召百人加入民進黨至今。

此次黨內進行議員徵召提名作業時，他已表態有意角逐第一選區議員，原以為跟黨部有默契，應能順利獲得提名，未料自己沒有出現在提名名單內，且至今黨部都未與他溝通或聯絡，「可能他們比較忙」。

他尊重地方黨部的考量，因此選擇在今天自己60歲生日、完成百次捐血時，宣布退黨投入第一選區議員選舉，「我會用行動證明我愛鄉親、這塊土地」。

民進黨雲林縣黨部今表示，邱世文今以書面方式向縣黨部提出退黨申請，未來選舉正式登記後針對黨員違紀參選案件，縣黨部將依黨內相關規定啟動評議程序審議；依現行黨紀規範，違紀參選者將面臨除名處分，並適用5年條款，相關處分並不因當事人是否事先提出退黨申請而有所不同。

縣黨部說，下屆第一選區議員已提名江文登（連任）、廖郁賢、林群力，另徵召林靖冠，目標4席全壘打。

雲林第一選區應選10席，現任鍾明馨、陳永修、曾博鴻、黃勝志、江文登、林岳璋及陳芳盈等7人將角逐連任，有意參選的人還有林靖冠、張光儀、許百芳、林群力、廖郁賢、王峻毅、黃釋瑩、林聖智、楊朝祈、邱世文及廖昶淳，18人搶10席，被視為雲林超級戰區。

民進黨籍前雲林縣議員邱世文（左五）未獲黨徵召、提名，他今60歲生日，自行宣布退黨投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影
民進黨籍前雲林縣議員邱世文（左五）未獲黨徵召、提名，他今60歲生日，自行宣布退黨投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影

民進黨籍前雲林縣議員邱世文未獲黨徵召、提名，他今60歲生日，除舉辦捐血活動，同時自行宣布退黨投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影
民進黨籍前雲林縣議員邱世文未獲黨徵召、提名，他今60歲生日，除舉辦捐血活動，同時自行宣布退黨投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影

民進黨籍前雲林縣議員邱世文（中）未獲黨徵召、提名，他今60歲生日，自行宣布退黨投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影
民進黨籍前雲林縣議員邱世文（中）未獲黨徵召、提名，他今60歲生日，自行宣布退黨投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。記者陳雅玲／攝影

雲林 民進黨 黃凱 2026九合一選舉

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