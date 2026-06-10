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民進黨說三重就可以「我說就不行」 李四川：選舉不用選到這樣
國民黨新北市長參選人李四川，今天上午至三重先嗇宮出席新北市中藥商業同業公會80週年慶暨「2026神農本草文化節」。對於三重的台語發音遭質疑，李四川表示民進黨的人也都這樣說，不管是講三重還是三重埔都是可以的，選舉不用選到這樣抹黑。
2026九合一選舉
李四川日前拍影片時，因說三重的台語「Sam-tiông」被新北市民進黨籍議員指錯誤，不是常見的「三重埔」（Sann-tîng-poo），引發熱烈討論。李四川今天上午10時出席先嗇宮2026神農本草文化節，暨新北市中藥商業同業公會80週年慶時再被問及此事，李四川無奈地說自己說了60幾年的台語，被質疑的都是台灣國語，沒有想到現在因為選舉連說台語也有問題、也在抹黑。
李四川表示，不管是講「三重(Sam-tiông)」，還是「三重埔(Sann-tîng-poo)」都是可以的。民進黨的人也都這樣說，他們說就可以，我說就不行，選舉不用選到這樣，不要抹黑。
媒體詢問新北市議員江怡臻宣布不參選連任，是否有意願加入李四川團隊。李四川表示，江怡臻是國民黨相當優秀的年輕人，對土樹三鶯貢獻也相當多。昨天她發表不參選連任，我會邀請她來談一談，如果她有意願加入，我會結合所有不分黨派的力量到我的競辦。
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