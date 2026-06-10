藍營猛打「抗中保台」形象 沈伯洋：市政層級不會講到中國

民進黨台北市長參選人沈伯洋過往「抗中保台」形象鮮明，被藍營大做文章，他今天出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會談及此事，市政層級討論的是資安等問題，自然不會講到中國，所以藍營一直想要塑造「只會講中國」形象，就是不攻自破。

沈伯洋今出席台派聯盟後援會成立大會前，被問及他自參選以來，藍營經常打他的「抗中保台」形象。沈伯洋談及台派聯盟聯合後援會，大家所關心的不只是單純國家安全問題，還有城市韌性、科技治理，這方面也都是他的專長。

沈伯洋說，他知道對方一直認為，「你為什麼不講中國的議題？」他強調，他在國防外交委員會，只要牽涉到中國、國際的議題，他還是照樣發聲。但現在在市政層級，討論的是資安、第一線過勞、交通等問題，討論這些問題時，自然不會去講到中國，所以他們一直以來想要塑造，「你永遠都只會在講中國」等形象，就是不攻自破。

至於蔣萬安今年陸續拋出「政策牛肉」，也引來「突襲宣布」或可能沒遵守財政紀律的疑慮，沈伯洋被問及從提出親子同行卡、登山政策或公務員減壓的決策過程。

沈伯洋說，大家都是希望台北市能夠變得更好，不希望進入政治口水的攻擊，但自從這一周開始，愈來愈多都是在針對個人，或高傲、或已經不是什麼萬事推中央了，而是全部都說台北市政府現在是完美的、台北市政府不要改進。

沈伯洋認為，這個對希望城市能夠改變，絕對不是一個好的現象，他也希望蔣萬安，一直以來提到哈維爾倡議，明明說要坐下來一起談，結果卻看到更多口水戰，這並不是市民想看到的，他相信蔣市長也會同意這樣看法。