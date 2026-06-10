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殷瑋、市府接連反擊 沈伯洋：北市府永遠如此高傲

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席台派聯盟後援會成立大會。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席台派聯盟後援會成立大會。記者林佳彣／攝影

民進黨議員何孟樺等人昨與北市府研考會主委殷瑋在議會槓上，市府也接連反擊民進黨台北市長參選人沈伯洋公務員等相關政策，沈伯洋今表示，不管他反映攤商、山友們、第一線教師、基層公務員的聲音時，市府回答永遠都是如此高傲或做個人的政治攻擊。

2026九合一選舉

沈伯洋今出席台派聯盟後援會成立大會前，被問及他覺得是殷瑋架空蔣萬安？沈回應，昨天議會質詢過程，很多議員都是在為人民的權益發聲，也是在為基層的公務員發聲，市長應該要親自出面回答。

他說，議員是人民選出來，如果人民是主人，這時市長更應該出來回應市民的需求跟質疑，而不是一直有人在前面當擋箭牌，也不是一直讓基層的公務員出來擋。這就是他不斷提出基層公務員已經過勞了，已經有這個態勢讓人員不斷流失，就是他為什麼說要全面總體檢。

至於殷瑋近期開了「殷瑋答」網路節目，回應沈伯洋相關發言，昨在質詢時也自稱「基層」。沈伯洋表示，北市政務人員如果想開直播、回應，他認為倒也沒什麼，尤其是在民主社會，大家攻防，有什麼政見應該被討論，這本來都是一件很正常的事情。

沈伯洋直言，但他比較難過的是，不管他反映攤商、山友們、第一線教師、基層公務員的聲音時，結果市府回答永遠都是如此高傲或做個人的政治攻擊。這樣的話，不管是在議會殿堂或在直播，這些內容都沒有完全回應到台北市民的需求，城市是沒有辦法進步。

殷瑋 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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