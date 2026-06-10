藍軍憂江怡臻不選衝擊議長選局 侯友宜：尊重她的人生規畫

國民黨新北市議員江怡臻昨宣布放棄拚三連霸，外界推測下一步將出任李四川競選團隊發言人。江不參選的消息為土樹三鶯選情增添變數，一旦牽動席次，也會影響議長選局。市長侯友宜今受訪說，江怡臻是不可多得的人才，尊重她的人生規畫，相信好人才一定會為社會做出更高奉獻，

江怡臻已連任2屆議員，身兼國民黨發言人，空戰能量強。她昨表態不投入2026議員選戰，成為選情震撼彈，藍綠議員都相當驚訝，有人看好她有拚立委條件，也有人臆測她有健康、家庭因素。江給外界說法是生涯規畫，據了解，江動念不選一事有和市長侯友宜討論，侯市長表示尊重。

侯友宜今被問到此事，他說，8年來江怡臻與新北市府團隊並肩作戰，土樹三鶯選區的社福、交通軌道建設等，都有江怡臻投入的身影，江是認真、負責、願意承擔責任的好議員，「她是一個人才，人才不可多得」。

侯也說，江怡臻有自己的人生規畫，這麼好的人才一定能再為社會做出更高奉獻，期待她做自己，規畫好未來人生，繼續為國家、為新北市做出最大奉獻。

地方認為，江怡臻身兼國民黨發言人，又要兼顧選區經營，還是兩個孩子的媽，確實蠟燭多頭燒，但江怡臻有一定的空戰實力，和同選區其他議員多仰賴地面部隊選戰型態有些差異性。

土樹三鶯選區2026改選將從10席減為9席，現任議員審慎應戰。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，後續如何處理就讓子彈飛一下，會有腹案。

一名國民黨議員說，江怡臻若再參選應該還是能過關，江不選，藍軍要盤算是不是會衝擊議長選局，必須為大局考量。這名議員說，如果評估各方情勢後還是需要江怡臻繼續選，相信江還是會願意承擔。

新北市議員江怡臻身兼國民黨發言人，空戰能量不錯。她昨宣布放棄拚連任，外界推測她下一步將成為李四川競選團隊發言人。本報資料照片