藍綠布局台東地方選舉 國民黨完成提名作業 民進黨徵召翁聖惠參選市長

距離115年地方公職人員選舉逐漸接近，台東政壇選戰布局已陸續明朗。國民黨台東縣黨部近日完成縣議員及鄉鎮市長黨內提名作業，並公布提名及核准名單；民進黨台東縣黨部則預定於13日召開記者會，正式宣布徵召翁聖惠參選台東市長，藍綠雙方已提前展開選戰部署。

國民黨台東縣黨部表示，115年縣議員選舉共核定13個選區提名19人、核准9人參選；鄉鎮市長選舉則核定11個鄉鎮市提名11人、核准2人參選。其中最受關注的台東市長選舉，國民黨提名現任市民長陳銘風參選，提前搶占選戰先機。

縣議員提名部分，第一選區提名周達三、張國洲、吳景槐、王春梅、傅文鵬、饒慶鈺及李哲等7人；其餘各選區也陸續完成提名及核准作業。鄉鎮市長方面，除台東市外，卑南鄉提名郭宗益、關山鎮提名彭成豐、成功鎮提名謝淑貞、長濱鄉提名李光蘭等人投入選戰。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，提名作業歷經公告、領表、登記、審查、協商及提名等程序，並經縣委員會通過後報請中央黨部核定。目前縣黨部正進行鄉鎮市民代表及村里長提名作業，預計6月底前完成，後續將結合縣長選舉全面展開輔選及動員工作。

另一方面，民進黨台東縣黨部也將於13日上午召開「台東市長候選人徵召記者會」，正式宣布徵召翁聖惠參選台東市長。縣黨部表示，屆時將由黨內幹部及支持者共同出席，並對外說明翁聖惠的參選理念及未來市政願景。

隨著藍綠兩大政黨相繼完成布局，台東市長選戰率先升溫。除了國民黨推出陳銘風迎戰，民進黨徵召翁聖惠投入選舉外，地方人士預期未來半年台東政壇將進入選戰熱身期，各陣營陸續展開組織整合與基層拜訪，選舉氣氛可望持續升高。