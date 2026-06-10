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總質詢甫結束「最強母雞」啟動藍首長合體 蔣萬安這樣回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午到大龍老人住宅出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會，被問及與藍營縣市首長合體多，蔣說，市府一直都有跟各縣市有很多互動交流。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午到大龍老人住宅出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會，被問及與藍營縣市首長合體多，蔣說，市府一直都有跟各縣市有很多互動交流。記者林麗玉／攝影

台北市議會總質詢昨天結束，台北市長蔣萬安今天下午與雲林縣長張麗善再度合體，宣傳行銷「雲林良品」農特產；接著本周五也會南下南投，出席巧克力節活動。蔣萬安頻與黨籍執政縣市首長合體，被視為藍營最強母雞之一，拉抬年底縣市長選舉的藍營選情。

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午到大龍老人住宅出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會，被問及此事表示，北市府一直都有跟各縣市有很多互動交流，在市政層面。日前他也去雲林參訪，包括推營養午餐免費、生生喝鮮奶拜訪酪農，這次雲林縣長張麗善來到台北，推銷雲林在地優質農產品，這些市府都願意持續做。

蔣說，南投也是，收到邀請參加南投巧克力節，他都會持續進行各縣市的交流，相互借鏡學習。

另外，趁總質詢結束，蔣萬安預計14日，也將出訪新加坡，到新加坡領李光耀城市獎，蔣萬安今天被問及是否14日訪星？蔣萬安表示，獲得李光耀城市獎真的感到非常榮幸，因為台北市能獲得有全球城市評比「諾貝爾獎」之稱的「李光耀城市獎」，台北市這也是第一次有台灣城市獲得這個獎項。

蔣萬安說，他還記得當時評比團隊到台北時，實際到大巨蛋、看北市捷運建設、市場改建等；同時也實際到超商看到孩子用數位學生證領生生喝鮮奶等，對方也提到這作法令他們非常驚艷，結合數位治理與民生經濟，是非常聰明的做法。

蔣萬安說，所以這次受邀領獎，也會跟倫敦市長、布達佩斯等國際城市一起，同時也會藉由這個機會，來分享台北市的市政治理理念與成果，如果有具體詳細的行程，就會跟大家說明。

台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右）與立委張嘉郡（左）上月在雲林實地了解雲林農產生產過程，並在農會大啖肉粽。今天張麗善北上，蔣萬安下午一同行銷雲林良品。本報資料照片
台北市長蔣萬安（中）、雲林縣長張麗善（右）與立委張嘉郡（左）上月在雲林實地了解雲林農產生產過程，並在農會大啖肉粽。今天張麗善北上，蔣萬安下午一同行銷雲林良品。本報資料照片

蔣萬安 張麗善 藍營 2026九合一選舉

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