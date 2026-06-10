議會備詢殷瑋幫搶答...蔣萬安力挺：政務官本就該為政策辯護

北市長蔣萬安昨赴議會總質詢，民進黨議員何孟樺質詢無菸城市稽查人力不足，建議蔣萬安裁示研考會主委殷瑋排班稽查，殷瑋主動站上備詢台答詢，與何一度唇槍舌劍，引發在場其他綠營議員王閔生批評「要跟議會對抗？」北市長蔣萬安今天被問及此事，蔣說，政務官本來就該為政策辯護。

蔣萬安今天上午到大龍老人住宅出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會，媒體問蔣萬安，怎麼看昨天研考會主委在議場槓上議員？蔣萬安說，政務官本來就該為政策辯護，「人民本來就是我們的老闆，人民攏是咱的頭家。」

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