聽新聞
0:00 / 0:00
議會備詢殷瑋幫搶答...蔣萬安力挺：政務官本就該為政策辯護
北市長蔣萬安昨赴議會總質詢，民進黨議員何孟樺質詢無菸城市稽查人力不足，建議蔣萬安裁示研考會主委殷瑋排班稽查，殷瑋主動站上備詢台答詢，與何一度唇槍舌劍，引發在場其他綠營議員王閔生批評「要跟議會對抗？」北市長蔣萬安今天被問及此事，蔣說，政務官本來就該為政策辯護。
2026九合一選舉
蔣萬安今天上午到大龍老人住宅出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會，媒體問蔣萬安，怎麼看昨天研考會主委在議場槓上議員？蔣萬安說，政務官本來就該為政策辯護，「人民本來就是我們的老闆，人民攏是咱的頭家。」
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。