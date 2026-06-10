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民進黨今拍板鄭朝方選竹縣 黃國昌：藍白最強「鐵三角」守住新竹

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨將於今日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，民眾黨主席黃國昌表示，目前新竹市有市長高虹安 、新竹縣有國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，竹北市則有民眾黨竹北市長參選人邱臣遠 ，三人可形成「鐵三角」，有最強的隊伍可以把新竹守下。

2026九合一選舉

黃國昌今上午接受「千秋萬事」節目專訪，他表示，鄭朝方是強勁的對手，國民黨及民眾黨都要嚴正以待。他過去就判斷最後會是鄭朝方代表民進黨出來選，只是最後一段時間可能跟賴總統仍在協商條件，現在就是正式底定。他過去也跟徐欣瑩說，一開始就把鄭朝方設定為主要競爭對手，來做選戰佈局。

黃國昌指出，在竹北選戰上，他的思考並非鄭朝方是否選竹北市，而是鄭是否要選新竹縣。攻下竹北市對民眾黨來說非常重要，因為竹北是2024總統大選時，前主席柯文哲開出最高票的地方，若民眾黨戰竹北，徐欣瑩選新竹縣長，聯合起來才能發揮最大整合效益。

黃國昌說，在新竹縣、竹北市，藍白合對兩黨的綜效是「1+1大於2」，目前新竹市有市長高虹安 、新竹縣有徐欣瑩，竹北市則有邱臣遠 ，三人可形成「鐵三角」，在面對民進黨派鄭朝方選新竹縣縣長，才能有最強的隊伍把新竹守下。

至於彰化市前市長邱建富昨宣布脫黨參選彰化縣長，黃國昌說，邱建富有拜訪過他，希望能給予支持，但他當下就回「不可能」，沒想到後來邱建富面對媒體詢問竟然否認。

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