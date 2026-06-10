國民黨議員提名登記下午截止 嘉市長議員選戰藍白合布局受注目

年底嘉義市長、議員及里長三合一選舉加溫，政黨陸續提名布局，執政國民黨最後啟動議員提名作業，市黨部下午4時截止登記，截至目前，4位現任議員及參選人登記，東、西選區共7位議員及1名參選人全部8人領表，可望全部提名，與民進黨提名8人相同，藍綠陣營形成正面對決。

國民黨嘉市黨部表示，截至目前完成登記有西區現任議會黨團書記、資深議員張秀華，尋求連任鄭光宏、黃思婷等3位現任議員；東區有本屆落選頭、中央委員梁樹綸律師完成登記。梁樹綸捲土重來拚東山再起。

東區現任議員郭定緯、張敏琪、傅大偉、陳家平等4人，將在下午登記截止前完成登記。值得注意的是，本屆西區提名的參選人林雪峰、張閔舜、蘇慶良律師等3人未領表，確定不再投入年底選戰。據了解，登記人選可望全數獲提名，形成東區5席、西區3席提名布局。

隨著民進黨、民眾黨、台聯及小歐盟等政黨公布提名人選，議員選戰輪廓逐漸成形。民進黨提名東、西區共8席，與國民黨形成正面對決態勢。藍綠政黨力保既有版圖，小黨布局新人參選，爭取年輕中間選民支持。

年底首次藍白合上路，市長選舉由藍白共推民眾黨張啓楷披掛上陣，打破過去國民黨市長參選人扮演「母雞」重要角色選局慣例，這次白營張啓楷扮演整合藍白支持者「母雞」重要角色，將與國民黨議員參選人聯合造勢，展現團結合作氣勢。

民眾黨在東區提名本屆議員落選的林昱孜，東山再起拚議員，與國民黨提名人選支持者票源重疊，如何協調競選策略，發揮「母雞帶小雞」效益，藍白合市長議員選舉如何操作，將是外界關注焦點，關係議員選戰勝負席次消長。