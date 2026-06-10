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北市公務員脫北潮沈伯洋拋減壓5方向 蔣萬安：都已做、有的做更多
北市長選戰攻防，近日民進黨沈伯洋與北市長蔣萬安因「台北大縱走」議題隔空交鋒，因局處非上班時間回應，遭沈伯洋質疑蔣市府讓公務員壓力大，並提出公務員減壓五面向，蔣萬安今天也被問及，是否認為這是民進黨的選戰策略？蔣笑稱不會。
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蔣說，當然很多北市府都已經在做，甚至有的做得更多，但持續打造更友善的工作環境，持續給予同仁更多支持，市府都全力支持。
沈伯洋昨天提出公務員減壓五面向，蔣萬安今天說，其實這幾個面向，昨天北市府發言人也都出來說明，各局處都有進行各項友善職場工作環境的方向，市府也歡迎各界提出建議，都會持續努力。
蔣萬安今天上午到大龍老人住宅出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會。媒體追問，綠營先稱公務員太累，再由沈伯洋提五項減壓面向，是否是選戰策略？蔣萬安笑稱不會，他說，其實各界的建議，市府都很願意聆聽，當然很多北市府都已經在做，甚至有的做得更多。
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