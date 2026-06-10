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稱照顧公務員...陳冠安曝昔質詢：外交部職場霸凌沈伯洋毫不關心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。圖／本報資料照片
民進黨台北市長參選人沈伯洋。圖／本報資料照片

民進黨北市長參選人沈伯洋昨天稱，台北市政府基層公務員壓力很大，留不住人，稱一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安說，「這句話，真的是要還給民進黨、還給沈伯洋。」

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陳冠安說，近兩年來，民進黨政府接連爆發多起公務體系職場霸凌事件，甚至連肩負防治職場霸凌職責的勞動部，都發生分署長謝宜容逼死公務員的嚴重事件。今年3月底，外交部也被爆職場霸凌，當時許多立委都透過質詢來加以關心，然而作為外交國防委員會的委員，沈伯洋在質詢時卻絲毫不關心霸凌事件。

陳說，當上一位質詢的立委洪孟楷語重心長向外交部長林佳龍表示，我國外交處境不容易，如果有人占在重要位置吃香喝辣用職務霸凌人，只仗著他是誰的人，這是國家的悲哀。然後下一位質詢的沈伯洋卻是這樣質詢的：「我相信今天很多人都是要問霸凌相關的事情…這個我待會晚一點再說，因為我覺得有幾件比較重要的事情，我想先問第一個就是喀麥隆…。」

陳冠安問，然後呢？當全國都在關心公務員霸凌事件，沈伯洋11分鐘的質詢幾乎都在關心聯合國2758號決議、一中原則和政策。對沈伯洋來說，這比公務員被霸凌更重要。

陳說，更諷刺的是，雖然沈伯洋開頭承諾會在晚一點的質詢談霸凌案，但在尾聲時卻又以時間到了，已經有很多人關心霸凌問題，而前面大家提很多，所以他就不重複了，只簡短要求林佳龍要去驗證調查新聞報導內容，認為政府官員最重要的就是要讓國人知道政府做了哪些、進度為何。

陳冠安提到，當時沈伯洋整場質詢，絲毫沒有對被霸凌者的關心，這樣的人，還有臉批評北市府照顧不好公務員？只能說，一個連中央公務員被霸凌都不管不顧的立委，才真的不可能照顧好這座城市。

沈伯洋 外交部 職場霸凌 2026九合一選舉 台北市選舉

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