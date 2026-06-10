新北市議員選舉／江怡臻不連任 牽動藍綠白布局

新北市第十（土樹三鶯）選區議員江怡臻昨忽然宣布放棄連任，為選情投下震撼彈，牽動藍綠白布局。據了解，江下一步將出任新北市長參選人李四川競辦發言人，全力輔選。

江怡臻的姑姑、新北果菜公司總經理江惠貞說，江怡臻希望以新北市長選舉為重，也有藍白合作默契，加上土樹三鶯席次從十席減為九席，希望發揮成全之美，讓選情相對單純。

「讓子彈飛一下，會有腹案和想法。」國民黨新北市黨部主委黃志雄說，目前提名作業已確定，江不選的訊息來得突然，須評估整體條件因應。

該選區國民黨議員有五席，包括洪佳君、林金結、江怡臻、呂家愷及黃永昌，黃因助理費案遭判刑未獲提名。國民黨此次提四席，如果修法解套讓黃永昌參選，黨部不排除補提名或徵召。

綠營分析，該選區有兩席婦女保障名額，後續關鍵仍在於國民黨是否另行提名女性參選人，否則江怡臻退選，對民進黨新人高乃芸、民眾黨吳亞倫是利多。

地方盛傳江怡臻可望接任李四川競選團隊發言人，若李當選，有機會在市府小內閣中任要職；也有人推測江正規畫朝立委之路邁進。

民進黨議員廖宜琨表示，江怡臻退選令人震驚，牽動土樹三鶯選情。他分析，土樹三鶯選區有兩席婦保名額，國民黨長期有兩席女議員，須觀察藍營是否推出新的女性人選，距選委會登記仍有段時間，變數還多。

高乃芸說，尊重江怡臻的生涯規畫，會一步一腳印努力，不會鬆懈。