台中公車 藍推市民免費 綠批搭不到車

國民黨台中市長提名人江啟臣拋出「市民搭公車全程免費」政策，主打減碳與交通平權；民進黨對手何欣純陣營則直指問題核心不在票價，而在「根本搭不到車」。在無人機產業雙方隔空交火，何欣純點名在野黨擋預算、耽誤台中產業升級；藍嗆中央長期忽視台中軍工優勢，質疑是「把火車頭當車廂用」。

江啟臣提出，在現行「雙十公車」基礎上再升級，未來台中市民搭公車可望全程免費，並結合「減碳存摺」，將搭乘里程轉換為YouBike折抵。他強調，透過增加補助，不僅可減輕市民負擔，也促使客運業者加薪、補足人力並汰換車輛，形成良性循環。

他描繪交通藍圖，規畫以台中車站、水湳、豐原與烏日高鐵為四大轉運核心，串聯快速公車與幹線系統，連結捷運、台鐵、高鐵及機場，打造五大生活圈，讓市民日常通勤控制在廿分鐘內旅程。並主張導入ＡＩ科技優化交通治理，強調「科技是用來服務，不是用來裁罰」。

何欣純陣營發言人林俊裕直言，台中公車當前最嚴重的問題是脫班、班距過長與司機荒，民眾在站牌下苦等卻上不了車，「免費只是看得到、吃不到」。他批評，若不先解決人力供給問題，任何優惠都是空談。

林俊裕指出，台中除捷運綠線外，多年未見新進度，質疑江啟臣無視盧市府交通治理失能。他強調，包含路線優化、業者評鑑、駕駛待遇提升與轉運中心整合等配套，何欣純已推動中央地方合作。

民進黨台中市長提名人何欣純昨陪賴清德總統，出席無人機產業活動；何主張爭取設立無人機智慧製造中心。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統赴台中出席無人機產業活動，何欣純陪同並拋出產業願景，主張爭取設立無人機智慧製造中心，整合產官學研資源，讓台中從製造基地升級為研發與國際布局核心。她指出，台中在航太、精密加工與系統整合具備深厚基礎，若政策精準投入，可帶動產業升級與就業。

何欣純並喊話，台中不能只做「身體」，也要成為產業的「大腦」，呼籲藍白支持相關預算，避免影響國防自主與產業發展。

江啟臣直指中央政府的政策，不論是無人機國家隊、智慧機器人的相關資源，都忽略台中，指出無人機與智慧機器人政策資源多集中其他縣市，讓擁有漢翔及完整精密機械產業鏈的台中淪為代工角色，質疑是「把火車頭當車廂用」。

江啟臣並要求中央將研發資源與國家級園區實質落腳台中，帶領台灣的軍工與機器人產業走向國際，這才是大臺中市民與產業界最期盼的「區域平衡」與成熟的國家治理。