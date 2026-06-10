竹縣長之戰 民進黨今提名鄭朝方

民進黨選對會今天上午將開會，預計正式建請徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並在下午中執會完備程序後舉行提名記者會，由身兼民進黨主席的賴清德總統為鄭朝方披上競選披帶。國民黨已提名立委徐欣瑩參選。

據了解，民進黨在新竹縣鎖定人選一直是鄭朝方，在黨內勸進下，鄭朝方近期終於點頭參選，原定上周提名記者會正式出場，但發生軍機失事意外，時機不宜，因而順延至今日。

鄭朝方確定參選新竹縣長後，全國最大縣轄市竹北市長選舉掀起藍綠白熱戰，民眾黨已提名新竹市前副市長邱臣遠，國民黨有多人角逐，仍待與白營協調；綠營也將推人守住竹北版圖。

彰化市前市長邱建富昨天上午前往民進黨彰化縣黨部遞送退黨申請書，並宣布參選彰化縣長。記者劉明岩／攝影

邱建富退黨參選彰化縣長

記者劉明岩／彰化報導

民進黨創黨黨員、彰化市前市長邱建富，昨遞送退黨申請書並宣布參選彰化縣長。邱說，民進黨中央未再與他溝通，他退黨即無包袱，強調有卅九年黨齡，深知民進黨中央、派系操作，未來一定有抹黑、抹黃、抹紅等情事，「但怕熱就不會進廚房」。

對於邱建富退黨並宣布參選縣長，民進黨彰化縣長提名人陳素月表示「不回應」；國民黨縣長提名人魏平政也不表示看法，僅強調每個人都有參選的權利，而魏會依自己的競選節奏，全力以赴。

邱建富宣布參選彰化縣長，隨後，由競選幹部將退黨申請書遞送到縣黨部，完成退黨手續。縣黨部執行長盧建州收到邱建富的退黨申請書後，重申民進黨只會支持黨提名的參選人陳素月。

邱建富直言，如今民進黨許多決策逐漸由特定派系主導，基層黨員的聲音越來越難被聽見，黨內民主討論空間也持續壓縮，「當一個政黨開始只剩下派系利益，而忘記人民需求時，就會離人民越來越遠。」

邱建富曾擔任兩屆彰化市長、兩屆縣黨部主委，並在多次總統及縣長選舉擔任競選總幹事，選戰經驗豐富。

他說，自己非常清楚中央及各派系的運作模式，也有經驗，退黨參選後，他相信一定會有抹黑、抹黃、抹紅等情事出現，但他會勇敢面對，絕對經得起考驗，既然選擇進入廚房，就不怕熱。

邱建富說，他退黨參選縣長，在組織架構、募款及空戰網路相對比較困難，但他也有優勢，在行政經驗及領導統御等方面及深耕基層的知名度，絕對領先；另魏平政及陳素月的基本盤都在南彰化，只有他在北彰化，尤其大票倉彰化市加上海線經營，均占地利優勢，如今更沒有政黨包袱，未來縣長選舉形成「三腳督」，他認為自己最有機會當選。