竹縣長之戰 民進黨今提名鄭朝方
民進黨選對會今天上午將開會，預計正式建請徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並在下午中執會完備程序後舉行提名記者會，由身兼民進黨主席的賴清德總統為鄭朝方披上競選披帶。國民黨已提名立委徐欣瑩參選。
2026九合一選舉
據了解，民進黨在新竹縣鎖定人選一直是鄭朝方，在黨內勸進下，鄭朝方近期終於點頭參選，原定上周提名記者會正式出場，但發生軍機失事意外，時機不宜，因而順延至今日。
鄭朝方確定參選新竹縣長後，全國最大縣轄市竹北市長選舉掀起藍綠白熱戰，民眾黨已提名新竹市前副市長邱臣遠，國民黨有多人角逐，仍待與白營協調；綠營也將推人守住竹北版圖。
邱建富退黨參選彰化縣長
記者劉明岩／彰化報導
民進黨創黨黨員、彰化市前市長邱建富，昨遞送退黨申請書並宣布參選彰化縣長。邱說，民進黨中央未再與他溝通，他退黨即無包袱，強調有卅九年黨齡，深知民進黨中央、派系操作，未來一定有抹黑、抹黃、抹紅等情事，「但怕熱就不會進廚房」。
對於邱建富退黨並宣布參選縣長，民進黨彰化縣長提名人陳素月表示「不回應」；國民黨縣長提名人魏平政也不表示看法，僅強調每個人都有參選的權利，而魏會依自己的競選節奏，全力以赴。
邱建富宣布參選彰化縣長，隨後，由競選幹部將退黨申請書遞送到縣黨部，完成退黨手續。縣黨部執行長盧建州收到邱建富的退黨申請書後，重申民進黨只會支持黨提名的參選人陳素月。
邱建富直言，如今民進黨許多決策逐漸由特定派系主導，基層黨員的聲音越來越難被聽見，黨內民主討論空間也持續壓縮，「當一個政黨開始只剩下派系利益，而忘記人民需求時，就會離人民越來越遠。」
邱建富曾擔任兩屆彰化市長、兩屆縣黨部主委，並在多次總統及縣長選舉擔任競選總幹事，選戰經驗豐富。
他說，自己非常清楚中央及各派系的運作模式，也有經驗，退黨參選後，他相信一定會有抹黑、抹黃、抹紅等情事出現，但他會勇敢面對，絕對經得起考驗，既然選擇進入廚房，就不怕熱。
邱建富說，他退黨參選縣長，在組織架構、募款及空戰網路相對比較困難，但他也有優勢，在行政經驗及領導統御等方面及深耕基層的知名度，絕對領先；另魏平政及陳素月的基本盤都在南彰化，只有他在北彰化，尤其大票倉彰化市加上海線經營，均占地利優勢，如今更沒有政黨包袱，未來縣長選舉形成「三腳督」，他認為自己最有機會當選。
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