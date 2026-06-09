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選戰邁入正面交鋒…民進黨明拍板選新竹縣長 鄭朝方回應了

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨明天提名鄭朝方參選新竹縣長，賴總統披上競選披帶。圖／聯合報系資料照片
民進黨明天提名鄭朝方參選新竹縣長，賴總統披上競選披帶。圖／聯合報系資料照片

民進黨選對會明天上午將召開會議，預計正式建請徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並於下午中執會完成提名程序後舉行記者會，由身兼民進黨主席的賴清德總統親自為鄭朝方披掛競選彩帶，宣示投入縣長選戰。

2026九合一選舉

對此，鄭朝方晚間表示，感謝各界朋友的關心，也謝謝大家一路以來的支持與鼓勵。他目前仍會持續做好市政工作，至於各界關心的相關事項，將於明天正式向外界說明，屆時再向大家報告。

民進黨布局2026新竹縣長選戰已進入最後階段。民進黨最終將決定由現任竹北市長鄭朝方披掛上陣，盼藉其在竹北執政成績、年輕世代形象及竹科人口支持，挑戰國民黨長期執政的新竹縣。隨著鄭朝方即將獲得正式提名，也代表新竹縣長選戰將由暖身階段進入正面交鋒。

鄭朝方 2026九合一選舉 新竹縣選舉 賴清德

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