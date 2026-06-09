聽新聞
0:00 / 0:00
選戰邁入正面交鋒…民進黨明拍板選新竹縣長 鄭朝方回應了
民進黨選對會明天上午將召開會議，預計正式建請徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並於下午中執會完成提名程序後舉行記者會，由身兼民進黨主席的賴清德總統親自為鄭朝方披掛競選彩帶，宣示投入縣長選戰。
2026九合一選舉
對此，鄭朝方晚間表示，感謝各界朋友的關心，也謝謝大家一路以來的支持與鼓勵。他目前仍會持續做好市政工作，至於各界關心的相關事項，將於明天正式向外界說明，屆時再向大家報告。
民進黨布局2026新竹縣長選戰已進入最後階段。民進黨最終將決定由現任竹北市長鄭朝方披掛上陣，盼藉其在竹北執政成績、年輕世代形象及竹科人口支持，挑戰國民黨長期執政的新竹縣。隨著鄭朝方即將獲得正式提名，也代表新竹縣長選戰將由暖身階段進入正面交鋒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。