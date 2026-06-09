民調還是開放搞不定 國民黨彰化市長提名協調第2度破局

國民黨下屆彰化市長提名也陷入僵局，登記參選的縣議員溫芝樺堅持採民調決定，現任市代會主席陳文賓則要求黨徵召他或開放參選，縣黨部提名小組今天晚間第二次協調，全市有61名里長力挺陳文賓並到場聲援，因雙方各自堅持，協調再度破局，將由提名小組在3天內提出雙方較能接受的提名方式 。

彰化市有73位里長，共有61名連署支持陳文賓參選市長，今天由全市里長聯誼會總會長、茄苳里吳秋仁及光南里里長蔡耀叁帶領，冒雨到縣黨部力挺陳文賓，也有市民代表高龍奎等過半市代到場，並高呼支持陳文賓的口號。

吳秋仁要求國民黨徵召陳文賓參選市長，或是開放參選；蔡耀叁則要國民黨不要忘了因為國民黨提名非人，造成連丟四屆的彰化市江山。

陳文賓希望彰化縣黨部能聽到基層里長的心聲，對此次選舉採徵召或開放參選，他再次駁斥外界傳聞他害怕初選民調，因為1000多通的民調電話，無法顯示彰化市的民意。他既然決定參選彰化市長，就沒有退路，一定勇往直前，參選到底。

温芝樺則由父親、前市長温國銘陪同參加協調，她堅持採取公正、公平、公開的民調來產生彰化市長人選，員林市既然採民調決定，為何彰化市就不行，她強調若民調輸了，她就退出選舉，黨若採徵召或開放參選，她將堅持參選。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，黨有其機制，提名有提名的流程，流程秉持公平、公開、公正，而依黨規，有意參選者，要登記、協調，協調不成進行初選，徵召則要有徵名的理由，至於是否有其他變通方法，他會反應意見並與提名小組研究。

在協調過程，陳文賓仍堅持開放參選，温芝樺也主張依民調決定，雙方沒有交集，第二度協調宣布破裂，主委蕭景田裁示，希望雙方先緩和情緒，由提名小組在3天內提出雙方較能接受的提名方式 ，提交討論。

彰化市61名里長集體到國民黨縣黨部陳情，力挺市代會主席陳文賓參選市長，要求黨部徵召他參選或是開放參選。記者劉明岩／攝影