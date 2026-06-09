北市長選戰攻防！沈伯洋提公務員減壓5方向 北市府：已經在做了

北市長選戰攻防，民進黨參選人沈伯洋今提五點公務員減壓方向，北市府副發言人蔡畹鎣表示，台北市政府都已經在做，樂見沈委員認同市府施政方向；如果沒有人用假消息來錯誤指控、並抹煞同仁付出，市府同仁也毋需花時間發稿澄清。

北市府針對「友善職場空間」方面，公管中心主任林美娟表示，市政大樓已於1樓東區及3樓中央南區設置哺集乳室，其中3樓哺集乳室為員工專用；另於2樓南區打造「0至6歲一站式托育設施」，讓同仁可兼顧工作與育兒需求，並提供無障礙停車位及孕婦友善停車位申請，持續強化員工支持措施。

林提到，配合市政大樓改造工程，市府也將擴大員工醫務室服務空間，預計今（115）年9月由聯醫進駐市府大樓西區4樓，提供市府員工就近健康檢查、兒童親善及黃昏門診、心理諮商等服務。另除既有1處性別友善廁所，116年將再增設2處，並擴大市政大樓托育家園規模，預計新增收托46名幼兒。

辦公環境方面，市政大樓已完成中庭植生牆、植栽綠帶及師生畫廊建置，後續於116年在地下2樓將設置員工紓壓室及擴大員工運動中心，讓同仁在繁忙公務之餘，也能享有休憩、運動及紓壓空間，打造更健康、友善且具支持性的工作環境。

人事處長張翠娟也說，「彈性上下班」方面，市府114年3月已修正相關規定後，周一至周四彈性上下班時間擴大為2小時、周五擴大為2.5小時，針對懷孕、重大傷病、身心障礙，或有接送及照顧家庭成員需求的同仁，更提供較長的彈性工時安排；今年3月進一步放寬，符合條件同仁於週一至週五均可享有最長3小時彈性上下班時間，為全國最優的彈性工時措施；四月再推出新制，讓家中有12歲以下子女的公務員，除彈性上下班外，可以提出申請每個上班日多一小時「居家辦公」，協助同仁兼顧工作與家庭照顧需求。

對於「獎金活化」，張翠娟指出，北市府於115年1月訂定「北市政府所屬工程機關執行重大專案業務獎勵計畫」，針對遴補人力較為困難的工程機關參照行政院工程人員留任獎金制度，建立績效獎勵機制；各機關就執行重大專案且表現優異的人員進行評核，經市府審議後核發獎勵金，分為特優2萬元、優等1萬5千元及良好1萬2千元，原則上每半年辦理一次。首波已核定工務局水利處等10個機關，獎勵人數計594人，後續新工處及建管處案件也將於7月完成審議。

至於「員工身心支持」，張翠娟表示，北市府員工協助方案（EAP）已設有員工協談室，提供多元專業協談服務，目前每位同仁每年可享有最多6小時免費個別諮詢服務，協助處理情緒困擾、職場適應、工作與生活壓力調適及人際關係等問題。

關於「AI導入」，資訊局長趙式隆表示，目前北市府各機關已持續透過外部專業團隊與內部種子人員協作賦能，採資訊人員搭配業務承辦的「1＋1」模式進行流程再造；資訊局與公訓處並已同步建立賦能支援系統，確保工具選用與知能培訓跟得上推動節奏。

研考會主委殷瑋補充，研考會早在沈委員參選兩個月前，就已經導入外部業師全程陪跑，推動以AI應用簡化活化工作流程，並已將初步成果向研考委員及公私部門專家學者報告。蔡畹鎣表示，以上政策都是台北市政府已經在做的事，都是事實；投入公共事務的人，要「尊重事實、尊重專業」，謹以此與沈委員共勉。