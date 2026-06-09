賴清德談無人機 江啟臣：「重南輕中」別讓中部淪代工配角

賴清德總統今日赴台中漢翔公司，出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，並就國防與無人機預算審查向國會喊話。對此，立法院副院長江啟臣回應表示，台灣無人機產業若要走向國際，關鍵製造與供應鏈核心就在台中大肚山一帶，但中央長期資源配置出現「重南輕中」現象，恐影響整體產業布局。

國民黨台中市長提名人江啟臣指出，中央近年將大量研發資源投入南部，但台中擁有完整的精密機械、光學與航太產業鏈，包括漢翔等關鍵企業，卻多被定位為代工與後勤角色，未能在研發與政策資源上取得相對應地位。他認為，此種配置不利於產業均衡發展，也難以發揮中部既有優勢。

針對民進黨市長提名人何欣純等人質疑在野黨阻擋預算、影響產業發展，江啟臣強調，立法院依法審查預算，是為確保資源合理配置與產業長遠發展，並非刻意杯葛。江表示，無人機相關預算規模龐大，國會有責任檢視其流向與政策規劃是否均衡，避免出現資源過度集中、結構失衡的問題。

江啟臣說，台中具備從零組件、系統整合到整機製造的完整能力，是無人機與智慧機器人產業的重要支撐基地。他直言，若忽視中部產業鏈的關鍵角色，將削弱整體國家隊競爭力。

江啟臣向總統喊話，中央推動產業政策，除提出願景外，更應在資源與建設上具體落實，包括國家級研發基地與相關預算配置，應審慎評估區域平衡，讓台中從製造基地進一步升級為研發與產業整合核心。

他強調，唯有調整現行資源配置，強化中部在國家產業戰略中的定位，才能帶動台灣軍工與無人機產業長遠發展，也回應地方產業界對公平發展的期待。