蘇巧慧與卓揆訪視非營利幼兒園 提友善育兒家庭政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今陪同行政院長卓榮泰訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園。蘇巧慧表示，日前總統公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，代表著政府照顧家庭的決心，今日她和卓榮泰院長一同來訪視位於新莊聯合辦公大樓的非營利幼兒園，期待中央、地方能夠協力，推動更多「打造友善職場」、「成為育兒家庭後盾」的政策。

蘇巧慧表示，她日前提出三大家庭照顧政見，從「力挺照顧者」、「育兒全方位」、「貼心顧長輩」等三大方向，給予家庭及專業照顧者最完善的支持。

蘇巧慧提及，她特別在「育兒全方位」的政策中，針對目前勞動部已開放企業聯合設置托兒服務，進一步主動媒合企業「組隊設托」，並承諾企業在設置托育服務單位的前三年，若虧損將補助50%。同時，針對新北市目前已建置的17家提供定點臨時托育服務的親子館，她不只將擴大量能，建置「臨托查詢平台」，來因應育兒的各樣臨時狀況，她也將開設夜間幼托，讓晚夜班工作者也可以使用托育服務。

蘇巧慧表示，近年來教育部配合國家政策，在跨部會努力下已經成立共166座的職場教保中心及非營利幼兒園，希望公務員在為國家政策努力時，政府能夠進一步成為公務員家庭的後盾。蘇巧慧提及，未來國家也將從「0到6歲國家一起養」進展為「0到18歲成長津貼五千元」、「新生兒每胎十萬元」等，就是希望減少每個家庭的負擔，成為育兒家庭的後盾。

蘇巧慧強調，未來她會和中央地方一同努力，持續提出照顧不分族群、不分年齡市民朋友的政見，例如「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大寵物政見」、「三大原住民族政見」等，讓政府成為市民最堅強的後盾。