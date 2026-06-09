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江怡臻宣布退選震撼土樹三鶯 綠營：牽動婦女保障席次

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長議員江怡臻今宣布不參選2026，為新北選情投下震撼彈。圖／取自江怡臻臉書
國民黨新北市長議員江怡臻今宣布不參選2026，為新北選情投下震撼彈。圖／取自江怡臻臉書

國民黨新北市議員江怡臻日前宣布基於生涯規畫，不再參與2026年新北市議員選舉，在土城、樹林、三峽、鶯歌選區投下震撼彈。民進黨議員分析，江怡臻退選後，原本的婦女保障席次布局可能出現變化，後續關鍵仍在於國民黨是否另行提名女性參選人，以及提名人選為何，相關變數都可能牽動選區整體選情發展。

2026九合一選舉

有綠營人士指出，江怡臻近2屆選舉得票呈下滑趨勢，加上本屆土樹三鶯選區總席次較上屆減少1席，連任挑戰增加，應是揣測其退選原因之一。

地方人士指出，地方盛傳她可能接任國民黨新北市長參選人李四川競選團隊發言人，也有可能在未來李四川市府團隊中擔任要職；另有人認為，不排除朝中央發展，爭取2028年立委鄭麗文系統支持，角逐不分區立委席次。不過相關說法尚未獲本人證實。

民進黨新北市議員廖宜琨則表示，江怡臻退選消息確實令人震驚，勢必牽動土樹三鶯選區選情變化。他指出，國民黨未來是否再提名人選、是否推出女性參選人，都將影響選區布局與選戰走向。

廖宜琨分析，土樹三鶯選區設有兩席婦女保障名額，過去國民黨長期占有兩席女性席次，如今江怡臻退出後，婦女保障席次結構可能出現變化，後續仍須觀察國民黨是否推出新的女性人選，以及各黨提名布局調整情況。他認為，距離候選人登記仍有一段時間，目前選情變數仍多，後續發展有待觀察。

民進黨新北市議員卓冠廷則表示，尊重江怡臻的決定，也給予祝福。民進黨新北市議員參選人高乃芸則表示，尊重江怡臻的生涯規畫，但選情仍須一步一步努力，不會因此認為選舉變得比較容易。

高乃芸指出，目前選區內仍有國民黨議員洪佳君、民眾黨參選人吳亞倫等女性參選人，而婦女保障名額僅有2席，因此競爭依然存在，自己仍會持續爭取選民支持。

江怡臻 2026九合一選舉 新北市選舉

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