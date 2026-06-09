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影／稱民眾黨爆料烏龍 蘇巧慧：批攻擊家人做法不可取

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
針對民眾黨立法院黨團今召開記者會，指控民進黨立委蘇巧慧涉家族企業補助與利益衝突爭議，蘇巧慧下午受訪回應表示，選舉至今自己與團隊從未主動攻擊對手，但每當對手陣營出現重大爭議時，就召開記者會攻擊其家人，「這樣的做法非常不可取」。記者季相儒／攝影
針對民眾黨立法院黨團今召開記者會，指控民進黨立委蘇巧慧涉家族企業補助與利益衝突爭議，蘇巧慧下午受訪回應表示，選舉至今自己與團隊從未主動攻擊對手，但每當對手陣營出現重大爭議時，就召開記者會攻擊其家人，「這樣的做法非常不可取」。記者季相儒／攝影

針對民眾黨立法院黨團早上指控民進黨立委蘇巧慧涉家族企業補助與利益衝突爭議，蘇巧慧下午受訪回應表示，相關指控「其實是烏龍爆料」，並強調家人公司與威如科技並非關係企業。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，她的妹妹蘇巧純所涉及的公司，並非外界所稱的關係企業，「不是請對方幫忙架網站就會變成子公司」，外界指控與事實不符。

她並表示，選舉至今自己與團隊從未主動攻擊對手，但每當對手陣營出現重大爭議時，就開記者會攻擊其家人，「這樣的做法非常不可取」。

對於民眾黨質疑其未依《公職人員利益衝突迴避法》揭露相關補助一事，蘇巧慧未逐一回應細節，但強調將持續以政策為主軸，包括家庭照護、寵物政策及原住民族政策等方向推動，呼籲選民以政策與願景檢驗候選人。

她也表示，將持續以正面方式爭取新北市民支持，「蘇巧慧準備好了，新北隊也準備好了」。

行政院長卓榮泰（左）下午前往新莊聯合辦公大樓非營利幼兒園訪視，民進黨新北市長參選人立委蘇巧慧（右）也陪同出席。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午前往新莊聯合辦公大樓非營利幼兒園訪視，民進黨新北市長參選人立委蘇巧慧（右）也陪同出席。記者季相儒／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧

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