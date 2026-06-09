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出席樂齡金安獎…童子瑋：推動高齡安全網 讓長者被及時看見、穩穩接住

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今天出席「樂齡金安獎」頒獎典禮，感謝前線工作者的長期付出跟辛勞，高齡保護要從認知走向實際效用，要努力把每個成功經驗轉化成地方的長期制度。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋今天出席「樂齡金安獎」頒獎典禮，感謝前線工作者的長期付出跟辛勞，高齡保護要從認知走向實際效用，要努力把每個成功經驗轉化成地方的長期制度。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市議長童子瑋今在「樂齡金安獎」頒獎典禮表示，超高齡社會是基隆正在面對的城市課題，感謝所有前線工作者的長期付出跟辛勞。高齡保護要從認知走向實際效用，要努力把每個成功經驗轉化成地方的長期制度。

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中華民國老人福利推動聯盟今天在台大醫院國際會議中心，舉辦第2屆樂齡金安獎頒獎典禮，童子瑋受邀出席致詞時說，基隆已進入超高齡社會，面對長者受虐、防詐、獨居與照顧風險，地方政府不能缺席，未來要推動高齡安全網，串聯社政、警政、衛政、民政與金融系統，讓每一位長者都能被及時看見、穩穩接住。

童子瑋表示，高齡安全網要由地方政府扮演整合平台，讓衛生局、社會處、警察局、民政系統與金融機構全部串聯起來。讓高風險個案不漏接，讓通報、關懷、追蹤與協助都能更有效率，才能在長者受傷之前及早介入。

童子瑋指出，基隆市目前約有8萬名老年人口，占全市總人口23%，等於每4個市民就有1個是長者。這不是冷冰冰的數字，而是城市每天面對的日常，從家庭照顧壓力、金融詐騙、獨居風險到孤獨死問題，都代表基隆必須把高齡保護放在市政的優先位置。

童子瑋說，因為要參選基隆市長，先前他已提出強化城市治理計畫，未來會把最貼近基層、最熟悉社區狀況的鄰長系統，全面納入獨居老人關懷機制。

他說，許多長者出事前，往往是鄰居發現沒倒垃圾、沒開窗戶才去及時通報，而鄰長就是社區最靈敏的眼睛與耳朵，應該成為高齡保護第一道防線。

童子瑋認為，超高齡社會是全台灣的壓力測試，也是基隆正在面對的城市課題。只要地方政府願意結合專業訓練、科技通報與跨局處聯防，就能將老化從恐懼轉變為尊嚴的延續。他並感謝中華民國老人福利推動聯盟舉辦樂齡金安獎，也感謝所有在前線工作者的長期付出跟辛勞。

基隆市議長童子瑋今天出席「樂齡金安獎」頒獎典禮，感謝前線工作者的長期付出跟辛勞，高齡保護要從認知走向實際效用，要努力把每個成功經驗轉化成地方的長期制度。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋今天出席「樂齡金安獎」頒獎典禮，感謝前線工作者的長期付出跟辛勞，高齡保護要從認知走向實際效用，要努力把每個成功經驗轉化成地方的長期制度。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市議長童子瑋今天出席「樂齡金安獎」頒獎典禮，感謝前線工作者的長期付出跟辛勞，高齡保護要從認知走向實際效用，要努力把每個成功經驗轉化成地方的長期制度。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋今天出席「樂齡金安獎」頒獎典禮，感謝前線工作者的長期付出跟辛勞，高齡保護要從認知走向實際效用，要努力把每個成功經驗轉化成地方的長期制度。圖／童子瑋辦公室提供

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋

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