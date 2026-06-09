吳宗憲拋「校安四核心」義交導護、專責人力搭AI 守護平安上下學

近來國內因外人侵入校園騷擾或霸凌、暴力等事件頻傳，宜蘭縣長參選人吳宗憲今天提出守護師生的校安政策，未來將透過義交進駐、專責校安人力及AI科技防護網等措施，打造更完整的校園安全，先從高風險學校實施再逐步擴大，評估過經費絕對可行。

吳宗憲今天與議會黨團書記長林義剛、縣議員林岳賢、黃琤婷、競辦發言人鄭皓文說明「校安四核心，家長勁安心」校安政策。吳宗憲說，他日前在羅東一所國小擔任導護志工，站在路口守護孩子上學，看見許多孩子背著沉重書包獨自穿梭車流間，感觸很深。

吳宗憲指出，每位父母最簡單的願望就是孩子能平安上學、平安回家，縣政府應該主動擔負起校園安全的責任，他提出的「校安四核心」政策內容：

第一，義交進駐：編列預算聘請專業義交在校園重點路口擔任導護。 第二，升級校園周邊交通安全：盤點上下學通勤熱區、禁止大型車輛通行，由縣府單一窗口協助學校改善交通環境，從被動申請走向「主動治理」。 第三，專責校安人力：國小到高中分階段增設「專責校安人員」，每日巡查8小時，朝「校校有校安」邁進。 第四，AI科技守護校園：引進AI電子圍籬、智能辨識系統，裝設在校園內有危險處，例如屋頂、游泳池邊等，提升異常事件預警與即時應變能力。

縣議員黃琤婷指出，目前導護多仰賴熱心家長志工協助，但志工並無交通指揮及稽查權，未來透過專業訓練的義交導護，加上縣府規劃大型車禁行措施，既能提升學童安全，也能讓家長放心。

競辦發言人鄭皓文說，近年校園霸凌、毒品滲透及外人闖入等狀況頻傳，引進「AI 電子圍籬」幫學校拉起24小時防線，比起傳統電子圍籬正確率20%，AI系統可提升至90%，透過AI科技精準辨識闖入或逗留，若有狀況就立即通知校安人員。

吳宗憲表示，採分階段打造「校校有校安」，第一年先從高風險學校著手，義交及專責校安人力支出大約1000多萬元，再逐步擴大建立制度，校安人員負責校園巡查、安全維護、危機通報及突發事件處理，成為守護校園重要力量。

縣長參選人吳宗憲與縣議員今天提出「校安政策」，未來將透過義交進駐、專責校安人力及AI科技防護網等措施，打造更完整的校園安全，先從高風險學校實施再逐步擴大。記者戴永華／攝影

吳宗憲日前在羅東一所國小擔任導護志工，親身站在路口守護孩子上學，看見許多孩子背著沉重書包獨自穿梭車流間，讓他感觸很深。圖／吳宗憲競辦提供