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涉利益衝突？民眾黨質疑妹妹取得政府標案 蘇巧慧冷回：烏龍爆料

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與陪同行政院長卓榮泰前往新莊視察。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與陪同行政院長卓榮泰前往新莊視察。記者葉德正／攝影

民眾黨今天再控民進黨立委蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，公司接連獲得文化部及經濟部補助，卻未依法揭露利益關係，質疑涉及利益衝突。蘇巧慧今天下午親回表示，民眾黨指控是「烏龍爆料」，她妹妹所任職的公司並非威如科技關係企業，「不是請對方協助架設網站，就會變成子公司或關係企業」。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，對於選舉至今，只要對手陣營發生重大爭議，就透過記者會攻擊她的家人，她感到相當遺憾，也認為這樣的做法並不恰當。她強調，自己與競選團隊從未以攻擊對手作為選戰主軸。

蘇巧慧表示，未來仍將持續聚焦市政願景與政策討論，包括家庭照顧、寵物友善及原住民族等相關政見，希望以正面方式爭取市民認同，也讓大家知道蘇巧慧準備好了，新北隊準備好了。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧

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