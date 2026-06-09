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涉利益衝突？民眾黨質疑妹妹取得政府標案 蘇巧慧冷回：烏龍爆料
民眾黨今天再控民進黨立委蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，公司接連獲得文化部及經濟部補助，卻未依法揭露利益關係，質疑涉及利益衝突。蘇巧慧今天下午親回表示，民眾黨指控是「烏龍爆料」，她妹妹所任職的公司並非威如科技關係企業，「不是請對方協助架設網站，就會變成子公司或關係企業」。
2026九合一選舉
蘇巧慧說，對於選舉至今，只要對手陣營發生重大爭議，就透過記者會攻擊她的家人，她感到相當遺憾，也認為這樣的做法並不恰當。她強調，自己與競選團隊從未以攻擊對手作為選戰主軸。
蘇巧慧表示，未來仍將持續聚焦市政願景與政策討論，包括家庭照顧、寵物友善及原住民族等相關政見，希望以正面方式爭取市民認同，也讓大家知道蘇巧慧準備好了，新北隊準備好了。
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