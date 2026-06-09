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育兒減少工時不減薪議員籲擴大至托老重症家庭 蔣萬安承諾研議

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

北市府率先推動育兒減少工時不減薪，中央也將在明年跟進，台北市議會下午總質詢時，議員王閔生指出，不只是育兒需要減少工時，托老，甚至有重症家庭照顧者也有需求，希望市府推動居家照顧減少工時；對此，市長蔣萬安承諾一個月研議，並了解實際需求。

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北市府推動育兒減少工時不減薪，中央也規畫「育兒每日減少1小時工時、不減薪」政策，適用於育有12歲以下子女的受僱勞工，在勞資合意的前提下可縮減工時，減少的1小時薪資將由政府全額補貼企業，預計2027年元旦正式上路。

王閔生指出，去年11月21日北市的勞動政策諮詢會議，市長主持會議時，曾裁示請勞動局研議，是否將托老及重症家庭照顧者納入計畫補助，使政策更全面的照顧大眾，可見市府的會議中，市長和委員都有建議，且現在很多三明治家庭，下有小、上有老要照顧，不應只偏育兒。

王閔生說，重症家庭也應照顧，有的家庭是送「日照」，早上跟傍晚都有各接送一次的需求，市府應先去了解托老以及重症家庭照顧者的需求，研議減少工時的計畫。

蔣萬安說，育兒減工時不減薪政策，其實是先收到很多育兒家庭的反映，市府參考韓國光州實際推動成效來借鏡，而且確實對於育兒家庭，找到這個「痛點」，很多人反映因孩子的接送，可能需要這1小時，而且都是雙薪家庭；至於托老或是重症照顧者，也完全認同，應該要減輕家庭的負擔，但必須先了解他們實際的痛點是什麼。

蔣萬安說，市府會深入研究，希望把錢用在刀口上，讓他們真的有感。也將用1個月時間，去全面的了解這方面的實際需求、痛點在哪，減輕他們的負擔。

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