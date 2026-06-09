嘆基層公務員壓力大還要幫蔣萬安打選戰 沈伯洋提5大解方改善職場

北市府與民進黨台北市長參選人沈伯洋近日登山政策數度交鋒，沈今在臉書發文感嘆市府公務人員基層壓力大，還要幫市長打選戰，導致長期缺額，「一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市」推出5大政策包含友善職場空間總體檢、更彈性上下班、專案獎金活化加碼、員工身心支持升級、導入AI進市府等，在市府自有權限之內，改善市府工作環境。

沈伯洋表示，市府辦公空間應該直接向科技大公司看齊，全面盤點、逐機關改善哺乳室、紓壓休息區、運動空間、淋浴設施等，更應擴大市府現有的彈性上下班計畫，讓更多市府員工受惠，效法日本制度每天工作總時數不變，但彈性的上下班時間，讓每個人更有餘裕安排自己的生活。

針對獎勵部分，沈伯洋認為，應積極運用北市府權限內的「重大專案獎勵」，讓完成重大專案的員工有實質獎勵。既有的健檢等相關補助也一併盤點再加碼，員工身心支持（EAP）也應全面升級，讓每個員工用點數自選，心理諮商、正念課程、健康諮詢，自己決定需要什麼。

沈伯洋也提到將導入AI進市府，組一支專業AI團隊，輪流派駐各局處，進工作現場找出哪些重複的事可以用AI協助，實質減少基層公務員負擔。公務員不需要上更多課程，專注在自己本來的工作，才能更好的服務這座城市，「市府員工顧好了，市政才會真的往前走。」

北市府與民進黨台北市長參選人沈伯洋近日登山政策數度交鋒，沈今在臉書發文感嘆市府公務人員基層壓力大，還要幫市長打選戰，推出5大政策盼能顧好市府員工。圖／取自沈伯洋臉書

北市府與民進黨台北市長參選人沈伯洋近日登山政策數度交鋒，沈今在臉書發文感嘆市府公務人員基層壓力大，還要幫市長打選戰，推出5大政策盼能顧好市府員工。圖／取自沈伯洋臉書