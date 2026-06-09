沈伯洋取消行程被藍對比石舫亘挺孕肚陪掃市場 蔣萬安這樣說

民進黨北市長參選人沈伯洋原今上午要去大安區成功市場掃街，因雨取消。遭藍議員楊植斗酸，成功市場多數攤商都在室內，並以蔣萬安夫人石舫亘當年挺孕肚陪他掃街為例，直呼「黑熊……不在乎大安人？」蔣萬安今被問是否認為下大雨就應取消掃街？蔣說，「我想，每個人都有他自己面對基層的方式。」

蔣萬安今天赴議會總質詢，對於沈伯洋今天取消成功市場掃街，被藍營議員酸成功市場攤商多在室內質疑「黑熊……不在乎大安人？」蔣萬安回應，每個人都有他自己面對基層的方式。

媒體也追問，如果下大雨自己也會照走行程？蔣萬安僅回謝謝！

另外，民進黨議員簡舒培質疑，北市府的路口遮陽傘設施，竟挪用平均地權基金991萬做為設計監造費。蔣萬安今天也表示，都發局已經說明，這符合平均地權基金的使用用途。

北市都發局長簡瑟芳表示，基本上，信義計畫區開發是用市地重劃方式而來，依照平均地權基金收支保管運用自治條例規定，以市地重劃的方式開發方式未來公務設施的建設與改善方面，是可以用平均地權基金來支應，沒有適法性的問題。