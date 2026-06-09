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江怡臻議員宣布不參選連任 國民黨新北市黨部回應了
新北市議員江怡臻今午在臉書宣布不加2026年新北市議員選舉，由於該選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）因應人口變動，議員席次將從10席縮減至9席，如今江宣布棄選，牽動藍綠選情。
2026九合一選舉
針對江怡臻宣布不參選連任，國民黨新北市黨部黃志雄今表示，目前所有提名作業已確定，江不選的訊息來得太突然，須先了解整體狀況再因應處理，他強調為了席次穩定與平衡，當然江怡臻能繼續選，若確實不選，也會思考增額提名。
目前該選區國民黨議員包括有五席議員，包括有洪佳君、林金結、江怡臻、呂家愷及黃永昌，但因黃先前助理費案遭判緩刑未獲提名，此次國民黨市黨部提4席，今江怡臻宣布放棄競選，為該選區選情增添變數。
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