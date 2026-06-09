李四川唸「三重」台語竟也引戰...蔣萬安隔岸救援：三重埔、三重都通

新北市長選戰連台語怎麼唸都成攻防議題，國民黨參選人李四川因三重唸台語「Sam-tiông」，遭綠營批評「到地方唸對地名是基本，李四川先生好像對新北市不太熟」。北市長蔣萬安今也被問怎唸三重？蔣萬安用台語回說，「我太太跟我教的是三重埔（Sann-tîng-poo），可是如果唸三重「Sam-tiông」也會通，誒啊。」

國民黨新北市長參選人李四川日前造訪三重滷肉飯名店拍影片，喊話「來三重不能不吃滷肉飯」，不過李影片唸「三重」的台語發音，唸「Sam-tiông」非「三重埔」（Sann-tîng-poo），引發熱議，更有綠營議員批評這是對新北市不太熟。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體問蔣，李四川的三重台語唸法遭綠營質疑不夠在地？蔣萬安用台語回答，「我太太跟我教的是三重埔（Sann-tîng-poo），但是如果唸三重「Sam-tiông」也會通，誒啊。」