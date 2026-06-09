李四川提6大動保政見 擬設市立動保醫院、毛孩生命園區

國民黨新北市長參選人李四川今前往新店區動保績優社區「小城里愛心認養小棧」參訪，並首度提出6大動保政見，涵蓋設立新北市立動保醫院、公有毛寶貝生命紀念園區、野生動物救傷收容中心、動物之家轉型升級、毛寶貝產業管理及智慧動物治理平台等面向，盼打造兼顧動物福利與城市治理的動物友善城市。

李四川表示，新北市目前飼養犬貓等寵物數量已超過36萬隻，為全國最多，許多家庭早已將毛寶貝視為家庭成員。他認為，一座幸福的城市不在於蓋了多少高樓、多少橋梁，而是如何對待生命、照顧生命，因此提出6大動保政策，希望從醫療照護、認養支持到生命終點規畫，建立更完整的動物照顧體系。

李四川主張設立「新北市立動保醫院」，建立公共動物醫療照護系統。未來認養新北市動物之家犬貓的市民，可憑認養證明享有免掛號費、免看診費等基本醫療服務，降低飼主負擔，也提升民眾認養意願。他表示，不少飼主向他反映，毛孩生病後醫療費用高昂，成為許多家庭最大的壓力來源之一。

此外，李四川也提出推動「公有毛寶貝生命紀念園區」。他表示，寵物既然是家庭成員，離世後也應有尊嚴地告別。未來將結合目前規畫中的三峽生命紀念園區寵物設施，提供灑葬、樹葬、追思空間及生命教育服務，讓飼主有安心、透明且可負擔的選擇。

針對新北市有山、有海、有河川及漁港等自然環境特色，李四川也主張成立「野生動物救傷收容中心」，建立救傷、醫療、觀察、收容、野放及環境教育機制，讓野生動物救援從臨時處置提升為完整制度。

他也提出推動動物之家轉型升級，從過去以收容管理為主，進一步結合長照醫療、行為訓練及生命教育功能，提升認養效率與動物福利；另透過加強寵物食品抽驗、違規資訊揭露及消費爭議協助，強化毛寶貝產業管理；並整合救援、救傷、認養、食品稽查及陳情案件資料，建立智慧動物治理平台。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘表示，毛寶貝數量已成為城市人口結構的重要一環，建立公共動物醫療體系不只是照顧動物，更有助降低認養家庭負擔、減輕收容壓力及提升城市治理品質。她也指出，動保工作必須「社區化、源頭化」，透過飼主責任教育及社區認養支持，才能成為長期解方。

新北市議員陳儀君則指出，新北市目前已有8處動物之家，其中新店安泰路動物之家今年將投入約1.6億元辦理升級工程。不過她也指出，目前動保處編制約56人、獸醫師編制38人，仍有7名缺額未補足，面對新北29區日益增加的動保需求，未來若推動動保醫院等政策，人力與專業量能也應同步提升，才能讓動保服務持續升級。

李四川今天選擇在新店小城里發表動保政策，也與地方推動成果相呼應。長期投入流浪動物TNR與認養工作的新店區小城里里長郭仁澤舉例，小城里愛心認養小棧多年來協助流浪犬貓送養，其中曾有一隻遭車撞斷腿的流浪犬，在獸醫協助下完成截肢手術後順利康復，經認養小棧媒合，如今已在南部家庭穩定生活。

他表示，小棧對認養把關相當嚴格，除要求認養人填寫完整資料，也會了解家庭狀況、居住環境及飼養規畫，希望降低退養情形。除了推動認養，小城里近年也帶著犬隻走入校園推廣生命教育，並建立社區生態地圖，記錄野生動物及流浪動物出沒熱點。他認為，動保工作不應只停留在收容與救援，更重要的是飼主責任教育與社區參與，期盼未來新北市能朝向沒有流浪動物的友善城市邁進。

國民黨新北市長參選人李四川今前往新店區「小城里愛心認養小棧」參訪，並發表6大動保政見。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今前往新店區「小城里愛心認養小棧」參訪，並發表6大動保政見。記者張策／攝影