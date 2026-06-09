江怡臻拋震撼彈不連任 姑姑江惠貞：以市長選舉為重

新北土樹三鶯選區議員江怡臻今午宣布將不參與2026年議員選舉，放棄三連霸目標。江說，這些未竟之功，要鄭重地託付給議會中並肩作戰的藍白黨團同志與盟友，行百里半九十的侯友宜市府團隊，以及未來將承擔重任的李四川行政團隊。

江怡臻的姑姑、新北果菜公司總經理江惠貞說，江怡臻希望以新北市長選舉為重，也有藍白合作默契，加上土樹三鶯選區席次減一席，希望發揮成全之美，讓選情相對單純。

同選區一名國民黨議員說，江怡臻不再選的風聲在地方傳一個月了，據了解江怡臻下一步會出任李四川競辦發言人，全力輔選李四川選市長。

江怡臻的姑姑、新北果菜公司總經理江惠貞說，江怡臻希望以新北市長選舉為重，也有藍白合作默契，加上土樹三鶯選區席次減一席，希望發揮成全之美，讓選情相對單純。本報資料照片