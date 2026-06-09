新北選情震撼彈！藍議員江怡臻宣布不參選連任 細數8年問政成果

國民黨新北市議員江怡臻今在臉書宣布，經過一段時間沉澱與思考後，基於生涯規畫考量，決定不參與2026年新北市議員選舉，結束8年議員生涯。她表示，這是一個艱難的決定，但仍將在剩餘不到200天任期內持續努力監督市政、爭取地方建設。

江怡臻在臉書表示，回顧從政歷程，感謝一路提攜、栽培她的長官與貴人，以及所有支持者、議會同事與黨部夥伴。她也特別感謝新北市長侯友宜、市府團隊，以及前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人，在不同階段給予信任與歷練，讓她有機會投入公共事務。

江怡臻指出，自2018年首次當選議員、2022年順利連任以來，與地方共同見證土城、樹林、三峽及鶯歌地區發展，包括推動捷運三鶯線、土城樹林線建設進度，爭取永寧轉運站、人行道改善、公車站牌電子化等交通建設；在婦幼政策方面，則爭取增加公托及幼兒園量能、生育獎勵金、好孕專車及多座共融公園改造。

此外，她也細數弱勢照顧、高齡福利、客家文化保存、運動場館及校園設備改善等成果，包括推動弱勢家庭免費坐月子、敬老卡點數擴大至600點、成立高齡長照處、爭取少棒訓練基地及學校設備更新等政策。

對於仍待完成的建設，江怡臻表示，包括捷運三鶯線通車後周邊整體開發、新北大巨蛋選址、社會住宅、鶯歌醫養園區、大安圳整治及三峽、鶯歌汙水接管等工作，仍有待後續接棒者持續推動。

她並在文中表態力挺國民黨新北市長參選人李四川，表示未來將相關建設託付給議會藍白黨團、市府團隊及未來的李四川行政團隊。她認為，李四川具備工程專業背景及豐富施政經驗，能延續侯友宜市府建設成果，持續推動土樹三鶯地區發展。

江怡臻表示，剩餘任期內仍會持續扮演監督者角色，努力為地方爭取建設與服務，並感謝支持者多年來的陪伴與信任，「謝謝您們，希望我們成就了更好的彼此，我們一起讓新北更好」。