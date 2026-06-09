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綠質疑蘇巧慧圖利胞妹是烏龍指控 民眾黨：為遮掩惡行什麼謊都可以扯

聯合報／ 記者黃子騰葉德正／新北即時報導
民眾黨團總召陳清龍、新北市板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君今舉行「蘇巧慧家族煉金術第二部 公布蘇巧慧圖利鐵證」記者會。圖／取自民眾黨團直播
民眾黨團總召陳清龍、新北市板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君今舉行「蘇巧慧家族煉金術第二部 公布蘇巧慧圖利鐵證」記者會。圖／取自民眾黨團直播

民眾黨今再控蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，公司接連獲得文化部及經濟部補助，卻未依法揭露利益關係，質疑涉及利益衝突。綠營反擊是烏龍爆料，民眾黨議員參選人反擊說，蘇巧慧不敢回應，派個發言人出來說烏龍爆料，是有多心虛？

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民眾黨持續緊盯蘇巧純的事業脈絡，民眾黨板橋議員參選人林子宇說，蘇巧慧競辦回應反控民眾黨是烏龍爆料，然後繼續說蘇巧純是得很多獎的設計大師，簡直是笑掉大牙！今天記者會揭露問題是：「蘇巧慧之所以護航文化部文化黑潮預算的補助，正是因為蘇巧純擔任執行長的akaSwap要申請這項補助，並且還順利獲得補助」。白紙黑字都攤出來了，蘇巧慧不敢回應，派個發言人出來說烏龍爆料，是有多心虛？

林子宇也說，今天是民眾黨立法院黨團的總召陳清龍陪同開記者會，蘇巧慧故意瞎扯李四川陣營，是眼睛有問題，還是以為這樣就可以迴避台灣社會的質疑？

中和議員參選人陳怡君則說，早上記者會上，她直指蘇巧慧不適任立委，馬上就看到蘇巧慧競辦的回應，反擊是烏龍爆料，再度證實了就是沒有擔任立委的資格，為遮掩自己惡行，什麼謊都可以扯。

請蘇巧慧回答三個簡單問題「蘇巧純是不是akaSwap的執行長？akaSwap有沒有獲得文化部文化黑潮的補助？你有沒有發文護航過文化部文化黑潮的預算？」陳怡君說，答案全都清清楚楚，還可以睜眼說瞎話，會不會太可恥？

陳怡君說，立委不替人民監督預算，反而圖利自家人從國庫搬錢，光這點就應該要立刻辭職下台，最基本的利益衝突揭露都不做，請問新北市民為什麼要這樣的市長參選人？

對於民眾黨的質疑，蘇競辦發言人馬亨亨．夷將回應，這是烏龍指控，akaswap並非威如科技的關係企業，威如只是網路技術提供商，就如同許多廠商在臉書上販售商品一樣，並不代表該廠商是Meta的關係企業。蘇巧純不是威如公司股東、沒有投資、職位，也沒有領薪水，威如承攬任何公標案都跟蘇巧純沒關係，請李四川陣營用功一點，不要烏龍指控。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 民眾黨 文化部

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