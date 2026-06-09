蘇巧慧圖利胞妹？民眾黨盼檢調追查

「綠委蘇巧慧涉嫌圖利妹妹蘇巧純，讓她拿了政府近6百萬元的政府補助！」民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳怡君9日指控蘇巧慧讓妹妹爽領標案，但卻沒有依法進行利益迴避。她們呼籲檢方與監察院應儘速調查。

對此，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應表示，民眾黨的記者會是烏龍指控，akaswap並非威如科技的關係企業，威如只是網路技術提供商。另外，蘇巧純不是威如公司股東、沒有投資、職位，也沒有領薪水，威如承攬任何公標案都跟蘇巧純沒關係，請民眾黨用功一點，不要烏龍指控。

依法要揭露利益迴避

民眾黨新北市議員參選人林子宇9日揭露，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純，在2023年擔任「威如科技」旗下子公司akaSwap的執行長，之後威如科技2024年就獲得經濟部商發署180萬補助，2025年更獲得文化部「黑潮計畫」補助250萬宇經濟部中小企業署164.6萬補助。

「蘇巧慧與蘇巧純沒有利益迴避！」林子宇指出，依照《公職人員利益衝突迴避法》第3條第1項，包括公職人員之二等親需要填寫利益衝突表，而且範圍包括負責人、董事、監察人與經理人，但經濟部過去卻都以「蘇巧純非負責人」為由閃避，但民眾看到姊姊在立法院審預算，妹妹補助領好領滿，豈不心寒？

為妹妹護航預算

同黨新北市議員參選人陳怡君不滿指出，蘇巧純擔任另一家「曠世智能」營運長期間，獲得國發基金投資2千萬，但該公司經營不善、旗下平台還涉入投資詐騙，「為什麼可以一直獲得國家投資、補助？」且蘇巧慧去年在大罷免期間大力護航文化部的「黑潮計畫」，原來就是威如科技獲得的250萬補助。

「蘇巧慧就是圖利蘇巧純！」民眾黨團呼籲檢調與監察院應該動起來調查相關弊端，不要再裝睡。

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