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大綠變小綠！謝長廷前幕僚薛兆基轉投入「台灣前進陣線」參選到底

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前市長謝長廷的幕僚薛兆基（右）轉投入「台灣前進陣線」，爭取左楠區市議員席次。圖／台灣基進提供
高雄市前市長謝長廷的幕僚薛兆基（右）轉投入「台灣前進陣線」，爭取左楠區市議員席次。圖／台灣基進提供

高雄市前市長謝長廷機要秘書薛兆基曾參與民進黨議員黨內初選，今天接受「台灣前進陣線」提名，爭取高雄市左楠區市議員席次，他主張，台積電進駐楠梓，希望打造高雄最具競爭力的科技生活圈，翻轉左營、楠梓的發展格局。民進黨高市黨部表示，薛兆基違紀參選，將依規定懲處。

2026九合一選舉

時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及台灣基進共同組成的「台灣前進陣線」，今日公布第四波公職參選人名單，提名11位來自台北、新北、宜蘭、新竹、雲林、高雄、屏東等縣市的市議員、縣議員及鎮民代表參選人。

11名被提名人之中，薛兆基受台灣基進推薦參選高雄市左楠區市議員。薛兆基曾擔任前市長謝長廷機要秘書及前代理市長葉菊蘭辦公室主任，希望以累積的經驗與歷練，為地方發展注入新的動能。

薛兆基指出，面對台積電進駐帶來的產業轉型契機，他提出八大政見，希望打造高雄最具競爭力的科技生活圈，翻轉左營、楠梓的發展格局。另主張成立「樂齡長青局」，以健康、快樂與尊嚴為核心目標，建立更完善的高齡照顧體系。

今年2月，民進黨高雄市議員議員初選期間，左楠區出現7搶4局面，黃偵琳爆發酒駕爭議退選，郭原甫、薛兆基陸續宣布退出初選，當時薛兆基強調將以無黨籍身分投入年底大選，持續爭取選民認同。

高雄市黨部表示，薛兆基上月已向黨部提出退黨申請，但他違紀參選在先，不會因為有無主動退黨結果不同，預計7月召開執評委會議討論懲處，最重給予開除黨籍處分，5年內不得申請入黨。

台灣前進陣線今天公布第四波參選人，提名薛兆基（右）參選高雄市左楠區市議員。圖／台灣基進提供
台灣前進陣線今天公布第四波參選人，提名薛兆基（右）參選高雄市左楠區市議員。圖／台灣基進提供

謝長廷 高雄 高雄市 2026九合一選舉 高雄市選舉

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