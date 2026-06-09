【重磅快評】天佑蘇家 蘇巧慧是阿德叔叔的最好人選？

民進黨新北市長參選人蘇巧慧的胞妹蘇巧純繼遭爆料獲國發基金投資近2000萬元、經濟部補助120萬元後，民眾黨續爆她任職另一家公司再拿文化部等單位164萬至250萬元不等的補助。諷刺的是，在首波爆料後，總統賴清德還化身「阿德叔叔」為蘇巧慧站台，如果他知道蘇家族違反利益衝突法規，蘇巧慧甚至發文護航妹妹參與的文化部預算，還能如此自然互動？

民眾黨上月底爆料，指蘇巧純擔任曠世智能公司董事兼任營運長期間先後獲國發基金投資1999萬9千元、台企銀領投及國發基金跟投150萬美金Pre-A輪募資及經濟部商業發展署120萬元補助，但都未依公職人員利益衝突迴避法申報揭露，蘇巧慧以「妹妹是靠專業發光發熱」輕輕帶過，產發署則以蘇巧純非公司負責人為由刻意迴護。

賴清德可能不以為意，在蘇家被爆料後，假日他還化身超級助選員出席新北市嘉義同鄉會活動，並賣力為蘇巧慧拉票，稱他以新北市子弟身分向鄉親拜託「年底這場選舉，一定要用盡全力，讓最好人選蘇巧慧高票當選」，還說自己曾參加蘇的節目「就是那個海獺媽媽」，賴發現錯誤立即改口說「是水獺媽媽說故事，我是阿德叔叔」，現場氣氛熱絡。但如果賴清德知道蘇家拿政府標案還有續集，心中作何感想？

今天民眾黨再度爆料，指蘇巧純自2023年起擔任威如科技旗下區塊鏈NFT平台akaSwap執行長，陸續獲得多項政府補助，包括「服務業創新研發計畫」補助120萬元，另獲額外補助60萬元，跨域研發引領中小企業升級轉型計畫補助164萬6千元及文化部補助250萬元，三筆補助合計逾590萬元。蘇辦稱akaswap並非威如科技的關係企業，威如只是技術提供商，但未否認akaswap拿文化部補助。

如同曠世智能公司拿政府標案及補助，這次蘇家也沒登錄公職人員及關係人補助交易身分關係公開及查詢平臺，經濟部商業發展署之前雖稱「蘇巧純並非公司負責人」，但是公職人員利益衝突迴避法寫得很清楚，公職人員或其配偶、二親等內親屬「擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務」的營利事業、非營利法人或非法人團體，皆屬於該公職人員的關係人，產發署說這種話根本無視法令。

更讓人瞠目結舌的是，蘇巧慧曾待過立法院教育及文化委員會，現在改至內政委員會，即使不在教育及文化委員會，去年還在臉書貼文公開護航文化部「匯聚臺流文化黑潮」計畫的預算，砲轟在野黨大幅刪減預算，而他妹妹蘇巧純當時正接受文化部黑潮計畫補助辦理台東元宵XR活動。要問的是，如果蘇巧慧有時間發文護航妹妹拿補助的文化部預算，怎會沒時間上查詢平臺揭露申報？

更諷刺的是，她為了護航這筆預算，還痛罵國民黨先把全國藝文工作者比喻成「要飯的」，接著要把文化部近年來推動的「匯聚台流文化黑潮」計畫大幅刪減九成，難怪引發全國藝文工作者憤怒，並稱藍白削弱台灣國防、外交，還想將攸關民生經濟的許多產業鏈破壞掉，真是要天佑台灣...。一年多前的貼文，如今看來，原來蘇巧慧只是為自家小妹抱不平、天佑蘇家。

如果蘇巧慧當立委會為妹妹的公司生意護航預算，一旦當了市長，難道不會多「照顧」妹妹的公司生意，好讓妹妹持續「發光發熱」？這樣的人會是「阿德叔叔」口中最好的人選？