苗栗縣頭份市長選舉熱身？ 2議員關心中石化頭份廠除役土地何去何從

中國石油化學公司苗栗縣頭份廠去年11月停產除役，30公頃土地擬變更產業專區，下屆頭份市長選舉可能人選議員徐功凡、曾玟學都在議會質詢要求縣府協助，將來用途必須符合民意及利益，焦點議題為為選舉熱身。

苗栗縣人口最多的頭份市長下屆選舉，備受地方注目，國民黨徐功凡早早決定轉戰下屆市長，綠營部分，無黨籍曾玟學今天受訪表示，他還沒有決定下屆競選連任或是選市長， 近期內就會宣布，不過，兩人在縣議員總質詢，議題著力在頭份市。

曾玟學、徐功凡先後都關心中石化頭份廠除役後，30公頃特種工業區何去何從？徐功凡今天表示，中石化頭份廠土地在市區，可能是頭份市下一個金雞母，且毗鄰的蘆竹湳的限建問題也可以迎刃而解，縣府可以協助藉此契機引入電子材料、新材料或先進製造業，使頭份工業區結構升級。

曾玟學則於6月3日質詢，他指出中石化頭份廠在頭份重要工業發展地段，未來若要承接大矽谷計畫所帶來的產業外溢效益，這塊已完成整理的土地具發展潛力，也有機會成為企業進駐的重要基地，希望縣府積極協助加快相關討論與規畫進程，避免因行政程序冗長，而錯失發展契機。

「別做重工業」！苗栗縣長鍾東錦強調，他說，因為時空演變，中石化頭份廠周邊住戶、學校，及城市結構，重工業已不適合在此設立，但中石化頭份廠屬私有土地，還是要尊重，新任董事長先前拜會，表達公司傾向自行辦理變更，成為產業專區，轉向高科技與科學園區結合，或是廠辦大樓，合法合宜是最終指導原則，按程序申請，縣府也會全力配合。