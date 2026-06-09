北市遮陽傘爭議延燒 李四川：不要為選舉抹黑公務員

台北市議員簡舒培近日質疑，台北市政府規畫設置8座街角遮陽傘，工程經費、設計費及監造費合計近6000萬元，並指相關工程由時任台北市副市長李四川督導。國民黨新北市長參選人李四川今表示，相關爭議台北市政府已說明得很清楚，議員指控並非事實，希望不要為了選舉抹黑，也不要抹煞基層公務人員的努力。

簡舒培日前指出，北市府規畫8座遮陽傘工程，工程費約4966萬元，若再加上設計費645萬元及監造費296萬元，總經費接近6000萬元，並質疑相關預算來源及工程執行情形

李四川今天上午前往新店區參訪動保績優社區「小城里愛心認養小棧」，接受媒體聯訪時回應，「這個在台北市政府已經說得很清楚」，議員所提內容並非事實。

李四川說，不希望為了選舉就一直抹黑，甚至抹煞基層公務人員的辛苦。他強調，相關內容台北市政府已對外說明，希望外界能回歸事實討論，而非將市政議題操作成選舉攻防。