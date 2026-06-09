再控蘇巧慧胞妹任職公司連年獲補助 民眾黨喊話辭職宣布退選

民眾黨立法院黨團總召陳清龍今攜同新北市板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君舉行記者會，指控民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧胞妹蘇巧純，自擔任威如科技股份有限公司旗下akaSwap執行長後，威如科技連年獲得補助，已違反「公職人員利益衝突迴避法」；另蘇巧慧過去護航文化部預算，只因是蘇巧純所要申請的補助，已嚴重失職，喊話蘇巧慧即刻辭去立委職務。

林子宇說明，威如科技先是在2024年獲得商發署包含「服務業創新研發計畫」120萬在內，總計180萬的補助；2025年，再獲得經濟部中小及新創企業署「跨域研發引領中小企業升級轉型計畫-企業跨域研發」164萬6000元補助。除了經濟部所屬單位的補助，2025年1月7日也獲得文化部250萬的補助，可以說是「蘇巧純到哪，國家補助就補到哪」，把國家的錢當成蘇家的。

林子宇質疑，從曠世智能到威如科技所獲得的投資、補助案，蘇巧純有無依「公職人員利益衝突迴避法」進行身分揭露？依「公職人員利益衝突迴避法」的規定，公職人員的二親等以內親屬，擔任負責人、董事、獨立董事、經理人都應依法揭露，絕非日前經發署避重就輕說蘇巧純不是負責人就可以草草帶過，尤其是蘇巧慧還負責審查國家預算，當然應該充分揭露。

林子宇說，非常遺憾，如同上週她與其他新北市議員參選人至監察院告發蘇巧慧家族違法相同，在監察院「公職人員及關係人補助交易身分關係公開及查詢平台」查無2024年起至2026年6月蘇巧慧、蘇巧純有任何的揭露資料。

林子宇批評，2025年1月20日，立法院審查114年度中央政府總預算時，蘇巧慧發文護航文化部的「匯聚臺流文化黑潮」預算，稱在野黨想將攸關民生經濟的許多產業破壞掉，要「天佑台灣」；然而事實是，蘇巧慧之所以護航文化部預算，正是因為該預算是蘇巧純擔任執行長的akaSwap所要申請的補助，akaSwap更在品牌社群媒體上標明「獲文化部黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，這是赤裸裸的圖利行為。

林子宇喊話蘇巧慧、蘇巧純，自行揭露所有未依法揭露的國家投資及補助案，蘇巧慧應該出面向國人說明為何公然圖利自己的妹妹，監察院和檢調也應該要動起來，不要繼續裝睡。

陳怡君指出，從超越基金會董事屢屢獲得限制性標案、曠世智能弊案，再到今天揭露的威如科技弊案，蘇友友、蘇家人總能奇妙獲得行政單位的青睞與關愛，持續獲得國家的投資與補。蘇家的煉金術擺明了就是告訴台灣社會，「無論如何亂搞一定會有補助，基本的利益衝突身分揭露也沒打算要做。」

陳怡君批評，蘇巧慧護航文化部預算、圖利蘇巧純的行徑，已逾越立委的職權，不僅沒有替人民監督預算，反讓公帑流入自家人口袋，把國庫當成自家小金庫。此等失職的立委不應繼續坐領國家薪俸，應知所進退，立即辭去立委職務並宣布退選，誠實面對人民的檢驗。

陳清龍表示，兩週前，立委洪毓祥及兩位新北市議員參選人舉行記者會揭露曠世智能弊案，並要求到場的國發會、商發署提供投資案與補助案的相關資料。然而兩週過去，資料仍沒給；他的國會辦公室昨天邀請商發署、中企署、文化部出席記者會進行說明，三個單位卻直接回覆無法出席，資料不提供、不說明，難道民進黨政府現在已經不受立法院監督？

陳清龍質疑，連利益衝突身分揭露表這種一翻兩瞪眼的資料都無法提供，國發會、經濟部是在心虛什麼？還是因為蘇貞昌、蘇巧慧在民進黨權勢通天，遇到蘇家的案子，連派員過來說明都不敢？