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蘇巧純遭爆沒依法揭露補助 吳沛憶：李四川受指控就有記者會抹黑蘇巧慧

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報資料照片
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報資料照片

民眾黨立法院黨團今再度指控，民進黨立委蘇巧慧在妹妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap的執行長，曾獲經濟部、文化部補助，卻沒有依法揭露，質疑有圖利行為。民進黨副書記長吳沛憶反批，資料查證很重要，蘇巧純在威如公司不是負責人、不是股東、也沒有任何的投資，完全是烏龍爆料，且每當李四川受到指控，出來開記者會抹黑蘇巧慧。

2026九合一選舉

吳沛憶今在黨團輿情記者會中回應，選舉期間有不同陣營都會提出各種的質疑，每一個候選人當然都要受到公眾檢驗。不過提出指控前，資料查證非常重要，指民眾黨與李四川陣營說的威如公司，完全是烏龍爆料。

吳沛憶表示，蘇巧純在威如公司不是負責人、不是股東、也沒有任何的投資，且蘇巧純也沒有任何的職稱、職銜。威如公司是專門在提供技術服務，不是任何有跟威如公司合作的都叫做關係企業。威如公司最近也才剛得到台東縣政府的標案，他們也不會說威如公司是不是因為靠國民黨的關係，還是跟國民黨哪一個人有關聯才去得到國民黨執政縣市的標案，他們不會去做這樣的指稱跟不正當的連結。

吳沛憶強調，蘇巧純是一個非常優秀的互動設計設計師，認為對手應提出證據跟資料，且這完全是烏龍的爆料，很奇怪的是每當李四川受到指控、質疑時，比如李四川弟弟在法庭上面認罪環保流氓案、李四川豪宅頭期款有爭議時，就出來開記者會抹黑蘇巧慧。但是他自己所遭到的這些質疑，李四川都無法好好地正面地來回應。

至於民進黨台北市長參選人沈伯洋因雨取消成功市場掃街拜票，遭藍議員楊植斗批評只是藉口。吳沛憶今回應，他們都當過候選人，通常下大雨時，都不希望再給民眾、攤商帶來更多困擾，這是個體貼、貼心，也是常態，不清楚議員為何大驚小怪，蠻奇怪的。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川 民眾黨

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