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真退黨了！邱建富宣布參選彰化縣長 預告將遭綠營抹黑抹黃抹紅
民進創黨黨員彰化市前市長邱建富，今天遞送退黨申請書並宣布將參選彰化縣長。邱建富說，民進黨中央未再與他溝通，他退黨即無包袱，他強調有39年黨籍，深知民進黨中央、派系的操作方式，未來一定會有抹黑、抹黃、抹紅等情事出現，「但怕熱就不會進廚房」。
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對於邱建富退黨並宣布參選彰化縣長，民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月表示「不予回應」；國民黨提名的縣長參選人魏平政也不表示看法，強調每個人都有參選的權利，他會依自己的競選節奏，全力以赴。
民進黨彰化縣黨部在彰化市中大路財經巨人大廈12樓，邱建富是在一樓宣布退黨並參選彰化縣長，隨後，由競選幹部將退黨申請書遞送到縣黨部，正式完成退黨手續。縣黨部執行長收到邱建富的退黨申請書後，重申民進黨只會支持黨提名的參選人陳素月。
邱建富直言，如今民進黨許多決策逐漸由特定派系主導，基層黨員的聲音越來越難被聽見，黨內民主討論空間也持續壓縮，「當一個政黨開始只剩下派系利益，而忘記人民需求時，就會離人民越來越遠。」
邱建富曾擔任兩屆彰化市長、兩屆縣黨部主委，並在多次總統及縣長選舉擔任競選總幹事，選舉經驗豐富。他說，退黨參選後，他非常清楚中央及各派系的運作模式，他也有經驗，未來，相信一定會有抹黑、抹黃、抹紅等情事出現，但是，他絕對會勇敢地面對，絕對經得起考驗，既然選擇進入廚房，就不怕熱。
邱建富說，他退黨參選縣長，在組織架構、募款及空戰網路相對比較困難，但他也具有優勢 ，他自認在行政經驗及領導統御等方面，以及深耕基層的知名度，絕對領先； 魏平政及陳素月的基本盤都在南彰化，只有他是北彰化尤其是大票倉彰化市，加上海線經營，他都占有優勢，而他沒有政黨包袱，未來可能形成的「三腳督」，他最有機會當選。
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