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真退黨了！邱建富宣布參選彰化縣長 預告將遭綠營抹黑抹黃抹紅

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市前市長邱建富今天上午前往民進黨彰化縣黨部遞送退黨申請書，並宣布參選彰化縣長。記者劉明岩／攝影
彰化市前市長邱建富今天上午前往民進黨彰化縣黨部遞送退黨申請書，並宣布參選彰化縣長。記者劉明岩／攝影

民進創黨黨員彰化市前市長邱建富，今天遞送退黨申請書並宣布將參選彰化縣長。邱建富說，民進黨中央未再與他溝通，他退黨即無包袱，他強調有39年黨籍，深知民進黨中央、派系的操作方式，未來一定會有抹黑、抹黃、抹紅等情事出現，「但怕熱就不會進廚房」。

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對於邱建富退黨並宣布參選彰化縣長，民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月表示「不予回應」；國民黨提名的縣長參選人魏平政也不表示看法，強調每個人都有參選的權利，他會依自己的競選節奏，全力以赴。

民進黨彰化縣黨部在彰化市中大路財經巨人大廈12樓，邱建富是在一樓宣布退黨並參選彰化縣長，隨後，由競選幹部將退黨申請書遞送到縣黨部，正式完成退黨手續。縣黨部執行長收到邱建富的退黨申請書後，重申民進黨只會支持黨提名的參選人陳素月。

邱建富直言，如今民進黨許多決策逐漸由特定派系主導，基層黨員的聲音越來越難被聽見，黨內民主討論空間也持續壓縮，「當一個政黨開始只剩下派系利益，而忘記人民需求時，就會離人民越來越遠。」

邱建富曾擔任兩屆彰化市長、兩屆縣黨部主委，並在多次總統及縣長選舉擔任競選總幹事，選舉經驗豐富。他說，退黨參選後，他非常清楚中央及各派系的運作模式，他也有經驗，未來，相信一定會有抹黑、抹黃、抹紅等情事出現，但是，他絕對會勇敢地面對，絕對經得起考驗，既然選擇進入廚房，就不怕熱。

邱建富說，他退黨參選縣長，在組織架構、募款及空戰網路相對比較困難，但他也具有優勢 ，他自認在行政經驗及領導統御等方面，以及深耕基層的知名度，絕對領先； 魏平政及陳素月的基本盤都在南彰化，只有他是北彰化尤其是大票倉彰化市，加上海線經營，他都占有優勢，而他沒有政黨包袱，未來可能形成的「三腳督」，他最有機會當選。

彰化市前市長邱建富今天上午前往民進黨彰化縣黨部遞送退黨申請書，並宣布參選彰化縣長。記者劉明岩／攝影
彰化市前市長邱建富今天上午前往民進黨彰化縣黨部遞送退黨申請書，並宣布參選彰化縣長。記者劉明岩／攝影

彰化市前市長邱建富（前排中）今天上午由競選幹部陪同，前往民進黨彰化縣黨部遞送退黨申請書，並宣布參選彰化縣長。記者劉明岩／攝影
彰化市前市長邱建富（前排中）今天上午由競選幹部陪同，前往民進黨彰化縣黨部遞送退黨申請書，並宣布參選彰化縣長。記者劉明岩／攝影

邱建富 彰化 中央 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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