遭質疑台語發音不夠在地 李四川無奈：連母語都能抹黑

國民黨新北市長參選人李四川今前往新店區參訪動保績優社區「小城里愛心認養小棧」，會前接受媒體聯訪時，被問及日前拍攝介紹三重滷肉飯影片時，有網友質疑台語發音不夠在地，甚至因此質疑對新北市不夠熟悉時回應，自己講了60多年台語，台語是母語，也是台灣人的母語，不應該因為選舉而拿母語發音作為攻擊題材。

李四川日前拍攝介紹三重美食影片時，以台語唸出「三重」地名，引發部分網友討論發音是否符合在地慣用說法，甚至質疑他對新北市不夠熟悉。不過也有網友翻出部分民進黨政治人物過去談及三重時，同樣採用相似發音。

李四川則無奈表示，「講到這真的笑死人」，自己從小就講台語，至今已超過60年，台語是他的母語。他說，自己重新檢視相關影片後，發現自己說的是「三重（Sam-tiông）」，而包括總統賴清德以及前行政院長蘇貞昌等人過去也曾使用相同發音。

李四川質疑，選舉競爭竟然連母語都能成為抹黑工具，「我也不知道要講什麼」。他強調，自己從小到大講台語的方式並未改變，反而是國語講得不夠標準，常帶有台灣國語腔調。

李四川也提到，過去接受媒體採訪講國語時，偶爾會出現文字轉譯錯誤情況，未必是媒體翻譯有誤，而是自己的國語發音本來就不夠標準。他重申，台語一直是自己的母語，希望選舉能回歸政策與市政討論，而非聚焦在語言發音爭議。