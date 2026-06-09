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民眾黨質疑蘇巧慧妹補助案未揭露 蘇競辦：李四川陣營別再烏龍爆料

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民眾黨今天再控民進黨立委蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，公司接連獲得文化部及經濟部補助，卻未依法揭露利益關係，質疑涉及利益衝突。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應，李四川民眾黨陣營今早的記者會是烏龍指控，akaswap並非威如科技的關係企業，威如只是網路技術提供商，就如同許多廠商在臉書上販售商品一樣，並不代表該廠商是Meta的關係企業。

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馬亨亨．夷將指出，蘇巧純不是威如公司股東、沒有投資、沒有職位，也沒有領薪水，威如承攬任何公標案都跟蘇巧純沒關係，請李四川陣營用功一點，不要烏龍指控。

馬亨亨．夷將提及，上個月底新北市農業局的北海岸時尚藝術季拿了美國繆思創意獎銀獎，就特別受邀到市府表揚，新北市府還讚許此獎項是「評選標準著重創意性、影響力及執行品質，是國際創意產業的重要指標。」而蘇巧慧的妹妹蘇巧純不但曾經獲得美國繆思創意獎，而且還是拿過四次金獎、一次銀獎，所以無論是民間公益團體、公司行號，都會主動找她合作，若她有參與政府部門的個案，也一定依法合規參與。

馬亨亨．夷將表示，令人納悶的是每當李四川有重大爭議，比如李四川弟弟的環保流氓案在法庭認罪、農地違建出租、豪宅頭期款爭議，或是昨天剛被揭露的台北市六百萬遮陽藝術裝置等，李四川陣營就會開記者會攻擊蘇巧慧的家人。

馬亨亨．夷將強調，蘇巧慧已經說過，蘇巧慧的團隊不會打負面選舉，所以蘇巧慧本人和團隊都不會開記者會攻擊對手，這幾周蘇巧慧陸續提出寵物政見、家庭照顧政見與原住民族政見，就是期待新北選戰回歸政見的交流，讓新北市民了解，誰能夠帶領新北市邁向新時代。

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 民眾黨

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