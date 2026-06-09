邱明玉被告扯藍營桃市議員是源頭？ 賴苡任：黃敬平不像是那種人

國民黨北市議員參選人賴苡任不滿去年資深媒體人邱明玉造謠他向民眾黨「求官」而提告，明天首次開庭。賴今說，邱被告後於咬出造謠來源是國民黨桃園市議員黃敬平，他批應是邱的脫罪之詞，試圖繼續製造國民黨的內訌與對立，「黃敬平不像是那種會造謠、傳謠的人。」

賴苡任表示，邱明玉去年在節目上公然造謠，散播「賴苡任向民眾黨中央求新竹市政府的官」不實言論，已經造成他名譽嚴重受損，甚至變成某些人士向國民黨檢舉的材料之一，讓他陷入黨紀爭議，嚴重影響社會形象。是可忍，孰不可忍，因此他今年2月9日向士林地方法院提起民事訴訟，提告邱明玉，明天即將第一次開庭。

賴苡任認為，媒體報導內容與他所收到邱明玉的答辯狀內容一致。邱的答辯狀中的確有抗辯謠言的來源是黃敬平，稱「本人向新竹市求處長一職」說法源於黃敬平，並要求傳喚黃敬平及新竹市長高虹安出庭為證人。

賴苡任強調，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。」邱明玉造謠成性，此案件都已經進入司法程序，邱卻繼續政治操作，故意在答辯狀中把黃敬平拖下水，藉機見縫插針，造成國民黨內訌與對立，讓他跟黃敬平產生心結與誤會，可惜手法過於拙劣，一眼便能識破。地方大選在即，國民黨最需要團結與信任，「黃敬平不是這種會造謠、傳謠的人。」

賴苡任要邱明玉，「一人做事一人當，自己造謠自己扛」，不要拖別人下水，不要惡意政治操作，更不要把司法變成自己造謠的舞台，無聊至極，可惡透頂。

他說，邱明玉要傳喚高虹安一事，依舊是拖別人下水的政治手法，若發言前有求證過，就應該直接拿出證據。且邱明顯「倒果為因」，在他上節目造謠前就應該先求證，而不是等被告了以後才要求傳證人釐清真相，徒增別人的麻煩。

賴苡任表示，因為邱明玉一人的口無遮攔及妖言惑眾，反而需要大家勞師動眾的出庭作證，無端扯出高虹安並造成麻煩與不便，他深表遺憾，尤其新竹市剛發生嚴重爆炸事故，高正忙於市政與救災，祈願傷者早日康復。但造謠歪風不可長，必須殺雞儆猴、殺一儆百，讓社會大眾知道胡亂造謠必須付出代價。